FPÖ – Hauser: „Meinungsdiktatur im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments!“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser kritisiert das Demokratieverständnis im Gesundheitsausschuss. In der Sitzung zu „Europas Plan gegen Krebs“ wurde er, nachdem er offizielle Daten der EMA, eine aktuelle Südkorea-Studie und die Stellungnahme von US-Gesundheitsminister Robert Kennedy zitiert hatte, von einem Kollegen der Volkspartei als „inkompetent und dumm“ bezeichnet.

„Ich bringe ausschließlich Fakten und werde dafür verunglimpft“, so Hauser. „Offenbar ist es im EU-Parlament nicht mehr erlaubt, unbequeme wissenschaftliche Erkenntnisse zu thematisieren.“

Die Südkorea-Studie mit 8.407.849 Personen zeigt: Gegen Covid-19 Geimpfte haben statistisch signifikant höhere Krebsraten – u. a. Schilddrüsenkrebs (+35 Prozent), Magenkrebs (+33,5 Prozent), Dickdarmkrebs (+28 Prozent), Lungenkrebs (+53 Prozent), Brustkrebs (+20 Prozent), Prostatakrebs (+69 Prozent). Hauser betont: „Immer mehr Ärzte berichten von steigenden Krebsfällen, auch bei jungen Menschen. Die Politik muss solche Ergebnisse ernst nehmen statt tabuisieren.“

Hauser kritisiert auch die Wortwahl eines polnischen Kollegen: „MEP Bartosz Arlukowicz (EVP) nannte mich inkompetent und dumm, behauptete, ich würde die Sprache der Russen verwenden. Das ist schlicht unverschämt.“

Abschließend fordert Hauser: „Das EU-Parlament darf kein Ort der Zensur sein. Wissenschaftlicher Diskurs muss möglich bleiben – gerade im Gesundheitsausschuss. Wer andere mundtot macht, hat keine Argumente und Fakten auf seiner Seite. Das schadet der Demokratie und wird die EU letztlich zugrunde richten. Das Motto der EU ‚Demokratie in Aktion‘ ist reine Fakenews.“