BMWET stellt Serviceangebot für Ausbildungswege im Tourismus zur Verfügung

Eine fundierte Berufsentscheidung braucht gute Information. Mit der neuen Berufsinformationsbroschüre „Ausbildungswege im Tourismus“ stellt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ein weiteres Serviceangebot zur Verfügung, das Jugendlichen, Eltern und Bildungsberaterinnen und -berater Orientierung bietet und die Vielfalt der touristischen Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigt. „Der Tourismus ist ein attraktiver Arbeitgeber mit Perspektive und bietet spannende Karrierechancen. Mit unserem Serviceangebot wollen wir jungen Menschen zeigen, welche Möglichkeiten diese Branche bietet – vom Lehrberuf bis zur akademischen Ausbildung“, so Zehetner.



Die handliche Broschüre, verfügbar in Deutsch und Englisch, bietet einen kompakten Überblick über die verschiedenen Bildungswege im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft – von der dualen Ausbildung über Tourismusschulen bis hin zu Fachhochschulen und Universitäten. Ergänzend enthält sie praktische Tipps zur Berufsorientierung und wichtige Kontaktadressen.



Die Broschüre kann ab sofort online über „Team Tourismus – sei dabei!“ abgerufen oder kostenlos unter tourism@bmwet.gv.at bestellt werden.

