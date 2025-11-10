  • 10.11.2025, 09:00:35
  • /
  • OTS0017

BMWET stellt Serviceangebot für Ausbildungswege im Tourismus zur Verfügung

Neue Berufsinformationsbroschüre für Jugendliche, Eltern und Schulen

Wien (OTS) - 

Eine fundierte Berufsentscheidung braucht gute Information. Mit der neuen Berufsinformationsbroschüre „Ausbildungswege im Tourismus“ stellt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ein weiteres Serviceangebot zur Verfügung, das Jugendlichen, Eltern und Bildungsberaterinnen und -berater Orientierung bietet und die Vielfalt der touristischen Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigt. „Der Tourismus ist ein attraktiver Arbeitgeber mit Perspektive und bietet spannende Karrierechancen. Mit unserem Serviceangebot wollen wir jungen Menschen zeigen, welche Möglichkeiten diese Branche bietet – vom Lehrberuf bis zur akademischen Ausbildung“, so Zehetner.


Die handliche Broschüre, verfügbar in Deutsch und Englisch, bietet einen kompakten Überblick über die verschiedenen Bildungswege im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft – von der dualen Ausbildung über Tourismusschulen bis hin zu Fachhochschulen und Universitäten. Ergänzend enthält sie praktische Tipps zur Berufsorientierung und wichtige Kontaktadressen.


Die Broschüre kann ab sofort online über „Team Tourismus – sei dabei!“ abgerufen oder kostenlos unter tourism@bmwet.gv.at bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright