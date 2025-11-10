  • 10.11.2025, 09:00:34
FW-Langthaler: Industriepolitischer Kurs der EU gefährdet heimische Unternehmen!

AT&S-Chef hat mit seiner Frage „Was macht die Politik eigentlich richtig?“ absolut recht!

Wien (OTS) - 

Die Führungsetagen der österreichischen Wirtschaft blicken mit wachsender Fassungslosigkeit auf den Kurs der Europäischen Union und die Untätigkeit der bunten Bundesregierung unter ÖVP, SPÖ und NEOS. Anstatt endlich entschlossen die Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschafts- und Industriestandortes zu verbessern, werden Bürokratie und Auflagen weiter ausgebaut, Energie- und Lohnkosten explodieren und Europa diktiert uns zunehmend weltfremde Überregulierungen. All das geschieht ohne sichtbare Gegenwehr aus Wien. Während der Druck auf die Wirtschaft wächst, bleibt die Politik untätig oder gießt sprichwörtlich weiter Öl ins Feuer.

Die aufgebrachte Frage des AT&S-Chefs, „was die Politik eigentlich richtig mache“, ist daher mehr als berechtigt – sie sollte ein Weckruf sein!

„Unternehmer sind keine Erfüllungsgehilfen für politische Wunschkonzerne – sie sind Motor von Wohlstand, Arbeitsplätzen und Innovation. Und doch werden sie von Brüssel und Wien systematisch im Stich gelassen. Diese Regierung ist Teil des Problems. Es reicht! Wir fordern eine radikale Kurswende: Statt Verboten und fast schon absurden Überregulierungen wie dem Lieferkettengesetz oder dem Verbrenner-Aus braucht es Freiheit, finanziellen Spielraum und mutige politische Hebel für Unternehmer. Eine sofortige Energiekostensenkung für produzierende Betriebe, die Rücknahme sämtlicher EU-Regulierungsinitiativen - die zusätzliche Bürokratie schaffen, sowie Steuer- und Abgabensenkungen sind überfällig. Nur so werden Investitionen wieder möglich. Österreich und Europa müssen wieder wettbewerbsfähig werden!“ so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler abschließend.

