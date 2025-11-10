Tradition leben: Der NÖAAB lud wieder zum großen Schnapsturnier

St. Pölten (OTS) -

Das Landesschnapsturnier des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes hat eine jahrzehntelange Tradition. Nachdem in den zwanzig Bezirken Niederösterreichs bei den regionalen NÖAAB-Schnapsturnieren die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt wurden, fand am 7. November in Sankt Pölten das große Finale des diesjährigen NÖAAB-Schnapsens statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten im KO-System Bummerl für Bummerl um die begehrten Preise.

„Das NÖAAB-Landesschnapsen ist eine willkommene Gelegenheit zusammenzukommen, sich auszutauschen und vergnügliche Stunden gemeinsam zu verbringen. Ich gratuliere Josef Luger aus Sommerein zum Turniersieg und wünsche viel Freude mit dem Gewinn eines 500 Euro Thermengutscheins“, zeigte sich Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes, erfreut über die rege Teilnahme bei der Veranstaltung.