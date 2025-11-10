  • 10.11.2025, 08:17:33
  • /
  • OTS0011

Meet the Makers – Arts & Crafts

am Samstag, 15. November 2025, im Siebensternviertel ab 14 Uhr

Die Macher*innen vom Siebensternviertel laden zur Veranstaltung Meet the Makers – Arts & Crafts am 15.11. ab 14 Uhr ein.
Wien (OTS) - 

Die Kaufleute rund um den Siebensternplatz laden zum vierten Event der Veranstaltungsreihe „Meet the Makers“ ein. Diesmal unter dem Motto „Arts & Crafts“. DIY-Workshops, Kunstausstellungen, Live-Musik und von Nunu Kaller begleitete Rundgänge führen durch die teilnehmenden Shops. Der Eintritt ist frei.

In den teilnehmenden Shops, Ateliers und Räumen gibt es Ausstellungen von Künstler*innen unterschiedlichster Stilrichtungen von Comic über Fotografie bis Malerei. Außerdem können die Besucher*innen bei freiem Eintritt an DIY-Workshops teilnehmen und so selbst kreativ werden: einen Zeichen-Workshop besuchen, ihren Adventkranz binden, eine Upcycling-Girlande basteln, ein kleines Nähprojekt umsetzen und Ohrringe herstellen. Auch eine Illustratorin ist vor Ort, die alle, die Lust haben, zum Kunstobjekt macht – das Porträt dürfen die Gezeichneten natürlich mit nach Hause nehmen. Zusätzlich gibt es in verschiedenen Locations Live-Musik. Insgesamt 24 Stationen laden zum Besuch ein.

MTM Walks mit Nunu Kaller

Die grätzlkundige Nachhaltigkeitsbotschafterin Nunu Kaller konnte als Tourguide für zwei Rundgänge durch die teilnehmen Unternehmen gewonnen werden. Start ist um 14 Uhr und um 16:30 Uhr am Siebensternplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach hinkommen.

Kreativität ist ein Muskel

Warum sich das Organisationsteam von „Meet the Makers“ für einen Kreativschwerpunkt entschieden hat, liegt auf der Hand: Der 7. Bezirk ist bekannt für seine kreative Atmosphäre. Shops mit ausgefallenen Konzepten und Lokale, die über den Tellerrand hinausschauen, sind hier genauso zu Hause wie Modelabels und Kunstschaffende. „Kreativität ist eine der wenigen kostbaren Ressourcen, die niemals aufgebraucht werden können. Nutzt man sie regelmäßig, wächst sie wie ein Muskel immer stärker“, sagt Peter Herzog vom Vorstand der Kaufleute am Neubau. „Nachhaltigkeitsorientiertes Denken und Handeln ist einer unserer Werte als Verein der Kaufleute am Neubau. Gemeinsam gehen wir sorgsam mit endlichen Ressourcen um und sind gro.zügig mit jenen, die sich vermehren, wenn man sie nutzt: Zusammenhalt im Grätzl, Erinnerungen, die man schafft, und Kreativität, die man lebt.“

Also: Vorbeikommen, erleben, entdecken und mitmachen!

Rückfragen & Kontakt

IG der Kaufleute am Neubau
Herr Kurt Wilhelm
Telefon: +43 676 849 66 010
E-Mail: vorstand@im7ten.com
Website: https://www.im7ten.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright