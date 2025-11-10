  • 10.11.2025, 08:00:06
  • /
  • OTS0003

SOS Mitmensch: Zehn Fakten: So antisemitisch war Franz Dinghofer

Inakzeptable Geschichtsverfälschung und NS-Opfer-Verhöhnung der FPÖ

Wien (OTS) - 

Als Reaktion auf verleugnende Aussagen der FPÖ zum Antisemitismus von Franz Dinghofer, veröffentlicht SOS Mitmensch zehn Fakten, die dessen antisemitisches Auftreten belegen. Die Menschenrechtsorganisation betont, dass den geschichtsverfälschenden Äußerungen der FPÖ, die Dinghofer unter anderem als „Opfer des NS-Regimes“ darstellen, entschieden entgegengetreten werden müsse.

„Es darf nicht unwidersprochen hingenommen werden, wenn die FPÖ historische Fakten verleugnet und einen Antisemiten glorifiziert und zum NS-Opfer umfunktioniert. Historische Untersuchungen belegen, dass Dinghofer ein radikaler Antisemit, Arisierungs-Profiteur und NSDAP-Mitglied war“, so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Als schändlich bezeichnet Pollak die Versuche der FPÖ, Dinghofer als NS-Opfer darzustellen. Das komme einer widerlichen Verhöhnung der tatsächlichen Nazi-Opfer gleich, so Pollak, dessen Kritik sich insbesondere auch gegen FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz richtet, der zum „Dinghofer Symposium“ ins Parlament lädt.

SOS Mitmensch verweist auf eine lange Liste an Fakten zur antisemitischen Gesinnung von Dinghofer und zu seiner Verankerung im NS-Staat:

  1. Dinghofer war Vertreter einer radikal antisemitischen Partei.
  2. Er war darüber hinaus Mitglied in Vereinen, die Jüd:innen mittels „Arierparagraphen“ von der Vereinszugehörigkeit ausschlossen.
  3. Er bezeichnete sich selbst in einer politischen Rede als „radikalen Antisemiten“.
  4. Er sprach sich für den „Auszug“ der jüdischen Bevölkerung aus Linz aus.
  5. Er beschimpfte Ungarn als „verjudete Tartarengesellschaft“.
  6. Bei anderer Gelegenheit sprach er sich für die Abschiebung von Juden aus und stellte Personen mit jüdisch klingenden Namen an den Pranger.
  7. Wiederum bei anderer Gelegenheit sprach sich Dinghofer gegen „Judenstämmlinge“ aus.
  8. Er war in die Arisierung des Bergbaubetriebs „Kamig“ involviert und wird in einem historischen Gutachten als Profiteur dieser Arisierung genannt.
  9. Er trat 1940 der NSDAP bei. Für ein Grundstück, das er an die „Hermann Göhring Werke“ abgeben musste, erhielt er vom NS-Staat eine Entschädigung, die er unter anderem für den Ankauf von Immobilien nutzte.
  10. Dinghofer hat sich auch nach dem Sturz des NS-Regimes nie für seinen Antisemitismus, der den ideologischen Boden für die Nazi-Verbrechen mit aufbereitet hat, entschuldigt.

SOS Mitmensch unterstützt die Forderung von Historiker:innen nach einer Absage des „Dinghofer-Symposiums“ im Parlament. „Dass Nationalratspräsident Rosenkranz die Glorifizierungs-Veranstaltung mitbetreibt, noch dazu in unmittelbarer Nähe zum Gedenken an das Nazi-Novemberpogrom, beweist einmal mehr, dass er für seine Funktion ungeeignet und für das Parlament eine Schande ist“, fordert SOS Mitmensch-Sprecher Pollak den Rücktritt des Nationalratspräsidenten.

Rückfragen & Kontakt

SOS Mitmensch
Alexander Pollak
Telefon: 06645120925
E-Mail: apo@sosmitmensch.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SMM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright