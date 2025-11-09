Taifun-Serie trifft Südostasien schwer – Rotes Kreuz hilft und bittet um Spenden: „Helfen Sie uns helfen!“

Wien (OTS) -

„Fung Wong“ traf am Sonntag auf den Philippinen mit Böen von bis zu 230 km/h auf Land, der Wetterdienst stuft ihn als „Supertaifun“ ein. Erst vor wenigen Tagen hatte Taifun Kalmaegi mit Windgeschwindigkeiten bis zu 180 km/h und heftigen Regenfällen auf den Philippinen und in Vietnam eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche zerstörten Häuser, Straßen, kritische Infrastruktur – und forderten bislang 224 Menschenleben.

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes: „Die Auswirkungen von zwei schweren Stürmen in wenigen Tagen sind entsetzlich. Bis zu 8,4 Millionen Menschen sind von den Auswirkungen betroffen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind seit Tagen rund um die Uhr im Einsatz – Notunterkünfte, medizinische Versorgung, Nahrungsmittel und sauberes Wasser haben jetzt oberste Priorität. Wir können die Not der Menschen lindern – mit einer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit vor Ort!“

Rotes Kreuz im Dauereinsatz

Das Rote Kreuz vor Ort ist seit Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Bereits vorab bereiteten sich die Teams vor, warnten die Bevölkerung, halfen bei Evakuierungen und verteilten erste notwendige Hilfsgüter. Seit Eintreffen des Taifuns Kalmaegi leisten Freiwillige Erste Hilfe, verteilen warme Mahlzeiten sowie sauberes Trinkwasser und betreuen Betroffene in Notunterkünften.

„Die Taifun-Saison ist noch nicht vorbei, Millionen Menschen werden langfristig auf die Hilfe unserer Kolleginnen und Kollegen des Philippinischen oder Vietnamesischen Roten Kreuzes angewiesen sein – von der ersten Nothilfe bis zum Wiederaufbau. Jeder gespendete Euro hilft“, so Schöpfer.

Um das Philippinische Rote Kreuz bei seiner Hilfe zu unterstützen, startet die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) einen Spendenaufruf in Höhe von 8 Millionen Schweizer Franken.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Taifun Südostasien

Oder online unter wir.roteskreuz.at/taifun-suedostasien