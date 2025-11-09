  • 09.11.2025, 18:51:04
  • /
  • OTS0017

WKÖ-GS Danninger nach Treffen der WK-Präsident:innen: Einstimmiges Vertrauensvotum für Präsident Harald Mahrer

Interner Austausch auf Wunsch des WKÖ-Präsidenten – Weitere Informationen über Ergebnisse im Laufe des morgigen Tages

Wien (OTS) - 

„Auf Wunsch von WKÖ-Präsident Harald Mahrer fand heute ein internes Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich sowie der 9 Landeskammern statt. Ziel war ein vertraulicher Austausch innerhalb der Spitzen der Wirtschaftskammerorganisation. Präsident Mahrer hat im Zuge des Treffens auch die Vertrauensfrage gestellt. Dieses Vertrauen wurde ihm dabei geschlossen und einstimmig ausgesprochen“, so Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Über die inhaltlichen Ergebnisse des heutigen Austauschs wird Präsident Harald Mahrer im Laufe des morgigen Tages selbst informieren. (PWK461)

Rückfragen & Kontakt

Valentin Petritsch
Sprecher des Präsidenten & Generalsekretärs

Wirtschaftskammer Österreich
Telefon: 0590900 - 4462
E-Mail: valentin.petritsch@wko.at
Website: https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright