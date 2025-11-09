WKÖ-GS Danninger nach Treffen der WK-Präsident:innen: Einstimmiges Vertrauensvotum für Präsident Harald Mahrer

Wien (OTS) -

„Auf Wunsch von WKÖ-Präsident Harald Mahrer fand heute ein internes Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich sowie der 9 Landeskammern statt. Ziel war ein vertraulicher Austausch innerhalb der Spitzen der Wirtschaftskammerorganisation. Präsident Mahrer hat im Zuge des Treffens auch die Vertrauensfrage gestellt. Dieses Vertrauen wurde ihm dabei geschlossen und einstimmig ausgesprochen“, so Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Über die inhaltlichen Ergebnisse des heutigen Austauschs wird Präsident Harald Mahrer im Laufe des morgigen Tages selbst informieren. (PWK461)