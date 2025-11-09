Mautz (SPÖ): „Wien lässt niemanden im Kalten stehen – wir helfen mit Herz und Verantwortung“

Wien (OTS) -

„Wien hat einmal mehr eine Vorreiterinnenrolle, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Während in ganz Niederösterreich gerade einmal rund 40 Notschlafstellen zur Verfügung stehen, sorgen wir in Wien mit 1.000 zusätzlichen Plätzen in Notquartieren im Winter dafür, dass niemand im Kalten stehen bleibt“, sagt Gemeinderätin Andrea Mautz, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport.

„Gerade jetzt, wo die Nächte wieder kälter werden, beweisen wir in Wien, dass Solidarität keine Frage der Jahreszeit ist. Wir lassen niemanden im Kalten stehen. In den Wärmestuben werden über 40.000 warme Mittagessen ausgegeben – und das trotz der angespannten budgetären Lage. Das zeigt: Wir in Wien handeln sozial und übernehmen Verantwortung, während andere nur reden. Unser Ziel ist klar: Jede*r, der Hilfe braucht, soll sie auch bekommen – schnell, unbürokratisch und respektvoll“, betont Mautz.

In den Einrichtungen werden Betroffene nicht nur versorgt, sondern auch individuell betreut – von über 30 Partnerorganisationen des Fonds Soziales Wien (FSW). „Das ist echte Sozialpolitik: Wir helfen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern gemeinsam mit ihnen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit den Menschen Wege aus der Not finden“, so Mautz weiter.

Wien setzt auf Mitmenschlichkeit

Gemeinderätin Andrea Mautz betont, dass die Wiener Maßnahmen wichtig und richtig sind, aber dass Hilfe nicht nur von Institutionen kommen soll, sondern von uns allen: „Schon kleine Gesten machen einen großen Unterschied. Sprechen wir obdachlose Menschen an, begleiten wir sie zu Hilfseinrichtungen oder rufen wir im Notfall die Rettung. Jede dieser Taten spendet Wärme – im wahrsten Sinn des Wortes. Wien bleibt damit, was es ausmacht: Eine Stadt, in der Menschlichkeit keine leeren Worte sind, sondern gelebte Realität – Tag für Tag, auch in der kältesten Zeit des Jahres.“ (Schluss)