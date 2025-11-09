37. Ybbsiade 2026 von 9. April bis 2. Mai 2026, Zusatztermin 14. November

Ybbs an der Donau (OTS) -

Gerade in Zeiten, in denen vieles auseinanderdriftet, möchten wir zeigen, wie viel Freude, Kraft und Kreativität in echter Gemeinschaft steckt. Das Programm 2026 ist daher geprägt von Duos, Teams und Ensembles, die beweisen, dass Bühne und Publikum im Zusammenspiel ihre größte Magie entfalten.

Den Auftakt machen die Kernölamazonen mit „20 Jahre Kernölamazonen – Liebe & Kernöl“ – geballte Frauenpower mit Witz, Tiefgang und Schmäh. Danach sorgt Benedikt Mitmannsgruber mit „1996“ für feinstes Kabarett. Ein besonderes Highlight folgt mit Molden & Seiler ft. Das Frauenorchester und ihrem Programm „De zwidan Zwa“. Für große Bühnenmomente sorgen außerdem Michael Hatzius mit seiner Echse, Florian Klenk & Christian Reiter, die ihren Falter-Podcast „Es wird a Leich’ sein“ live auf die Bühne bringen.

Gregor Seberg packt seine „Schatzkiste aus, David Scheid „The Kabarettist“ ist das erste Mal in Ybbs. Wolfgang Moser & Tricky Niki zelebrieren mit der Österreich-Premiere „Vorgetäuschte Höhepunkte“ und Gery Seidl „Eine Runde Seidl“. Gesellschaftlich pointiert wird es mit Peter Filzmaier & Armin Wolf in „Der Professor und der Wolf“. Es folgen Dr. Bohl „Solo“ und Roland Düringer, mit dem „Regenerationsabend 3.0“. Musikalisch glänzt Axel Zwingenberger mit „Blues & Boogie Woogie – piano – forte – solo“, Manuel Rubey & Simon Schwarz haben ihren beliebten Podcast LIVE im Gepäck. Humor, Herz und eine Prise Wahnsinn liefern Bernhard Murg & Stefano Bernardin – aus 100 Jahren Kabarett Simpl: „...bis einer weint!“, Das Lastkrafttheater ist nicht „Umsonst!“ aber kostenlos und Gabriel Castañeda liefert mit „Nacho Man – Ein Mann für alle Fälle“ die wohl charmanteste Parodie auf Macho-Klischees. Mit Petutschnig Hons „Hons im Glück“ feiert man die NÖ Premiere. Einer der wichtigsten Adabeis ist wohl Walter Kammerhofer mit „Amoi ois“.

In „Südseefieber“ sorgen Nadja Maleh, Angelika Niedetzky, Reinhard Nowak und Andreas Steppan noch einmal für heiße Stimmung – bevor mit dem Weihnachtsspecial „Single Bells“ das Publikum in vorweihnachtliche Schmunzelstimmung versetzt wird.