Marchetti: „Erneute Abschiebung nach Afghanistan beweist den strikten Asylkurs der Volkspartei“

Wien (OTS) -

„Erneute Abschiebung nach Afghanistan beweist den strikten Asylkurs der Volkspartei. Am heutigen Sonntagmorgen wurde erneut ein afghanischer Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Der Mann, der in Österreich wegen Suchtgiftdelikten angeklagt war, wurde in Istanbul direkt an die afghanischen Behörden übergeben“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, und betont weiter: „Innenminister Gerhard Karner hält sein Wort und setzt den 2-1-0 Kurs von Bundeskanzler Christian Stocker kompromisslos um. Wer sich nicht an unsere Regeln hält und unsere Gesellschaft verhöhnt, für den gibt es in Österreich keinen Platz!“

„Die FPÖ wird es nicht leid, ihre Polit-Show abzuziehen, doch in Wahrheit sind ihre Aussagen nichts als heiße Luft. Herbert Kickl hatte als Innenminister alle Möglichkeiten, die blaue Ideologie umzusetzen, doch wir wissen alle: Sichtbare Ergebnisse blieben aus. Während es im FPÖ-geführten Innenministerium null Glaubwürdigkeit gab, gibt es hingegen mit Innenminister Karner null Toleranz und einen konsequenten Asylkurs, der wirklich wirkt. Wir als Volkspartei reden nicht nur, sondern lassen unseren Worten Taten folgen und tun das Richtige für Österreich“, so Marchetti abschließend.