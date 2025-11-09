ÖIF und Ärztekammer für Wien starten neue Online-Deutschkurse für medizinisches Fachpersonal aus dem Ausland

Wien (OTS) -

Ob im Gespräch mit Patient/innen, im Austausch mit Kolleg/innen oder in der Dokumentation – klare und präzise Kommunikation ist im medizinischen Alltag entscheidend für Vertrauen, Sicherheit und Behandlungserfolg. Um Ärzt/innen aus dem Ausland möglichst gut auf die sprachlichen Anforderungen im heimischen Gesundheitswesen vorzubereiten, bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) gemeinsam mit der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien ab sofort die neuen Online-Kurse „Deutsch für Ärzt/innen“ an. Die praxisorientierten Kurse richten sich an Ärzt/innen im Nostrifikationsprozess und bereiten auf die Fachsprachprüfung der Ärztekammer vor.

Thomas Stiglbrunner, zuständig für digitales Lernen im ÖIF: „Österreich braucht Ärzt/innen – und Ärzt/innen brauchen gute Deutschkenntnisse. Mit dem Kurs „Deutsch für Ärzt/innen“ bietet der ÖIF gemeinsam mit der Ärztekammer ein praxisnahes Online-Programm, das internationale Fachkräfte gezielt auf die sprachlichen Anforderungen im Gesundheitswesen vorbereitet. Das Angebot schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Integration in den Beruf und für eine sichere, verständliche Kommunikation mit Patient/innen und Kolleg/innen.“

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: „Wenn wir von einem Mangel an Ärztinnen und Ärzten sprechen, dann muss auch konsequenterweise alles getan werden, um diejenigen niederschwellig zu unterstützen, die in Österreich ärztlich Fuß fassen wollen. Dazu zählt auch das Erfordernis, die Sprache des jeweiligen Landes zu beherrschen. Eine hohe Sprachkompetenz dient auf allen Ebenen der ärztlichen Tätigkeit und ist für eine bestmögliche Betreuung der Patientinnen und Patienten unerlässlich.“

Sara Zejnilovic, Co-Referentin für Globale Kommunikation und Nostrifikant/innensupport der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: „Wir freuen uns, das neue und praxisorientierte Sprachprogramm für Ärztinnen und Ärzte mit einer anderen Muttersprache als Deutsch gemeinsam mit dem Integrationsfonds anbieten zu können. Es ist ein weiteres Angebot, das zudem online besucht werden kann. Damit schaffen wir niederschwellige Möglichkeiten, um den medizinischen Einstieg in Österreich zu erleichtern." Ahmed El Gendy, ebenfalls Referent für Globale Kommunikation und Nostrifikant/innensupport ergänzt: „Ich habe selbst erlebt, wie es ist, in einem Land die Sprache neu erlernen zu müssen. Umso wichtiger sind solche leicht zugänglichen Angebote.“

Praxisorientiertes Deutschlernen für den klinischen Berufsalltag

Die wöchentlichen Kurseinheiten finden live statt und werden von einem Team aus einer Sprachlehrkraft und einer Ärztin bzw. einem Arzt geleitet, sprachdidaktische und medizinische Aspekte werden so kombiniert vermittelt. Im Mittelpunkt des Kurses stehen sprachliche Fertigkeiten, die im medizinischen Berufsalltag erforderlich sind. Behandelt werden zehn Themenbereiche aus dem Klinikalltag, ausgehend vom Anamnesebogen bis hin zu verschiedenen Kommunikationssituationen, etwa Gesprächen mit Patient/innen, Angehörigen und Fachpersonal, Patient/innenaufklärung sowie schwierigen Gesprächssituationen.

Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung der Ärztekammer

Das Programm richtet sich an Teilnehmer/innen mit fortgeschrittenem Deutschniveau (B2/C1) und unterstützt bei der Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung der Ärztekammer, die Voraussetzung für die ärztliche Berufsausübung in Österreich ist. Die Teilnehmer/innen trainieren in 90-minütigen Live-Online-Einheiten realitätsnahe Gesprächssituationen und erwerben praxisrelevanten und fachspezifischen Wortschatz. Als Ergänzung stehen den Teilnehmer/innen Anamnesebögen, Abkürzungslisten, Fallvignetten und Checklisten zur Verfügung, die das Lernen unterstützen. Interaktive Methoden wie strukturiertes Feedback, Quizzes und Gruppenarbeiten fördern den Austausch und die Anwendung der erlernten Inhalte. Das Angebot steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Deutsch lernen rund um die Uhr mit dem ÖIF-Sprachportal

Der Online-Kurs ist auf dem ÖIF-Sprachportal, der größten frei zugänglichen Online-Deutschlernplattform im deutschsprachigen Raum, verfügbar. Unter der Rubrik „Deutsch für Gesundheitsberufe" befinden sich neben dem neuen Angebot „Deutsch für Ärzt/innen" auch die Kurse „Deutsch lernen für die Pflege" sowie „Deutsch für die Erste Hilfe". Rund 25.000 Personen lernen täglich mit Angeboten des ÖIF: Neben Deutschkursen bei Kursträgern in ganz Österreich bietet der ÖIF Zuwander/innen auf sprachportal.at über 5.000 Übungen, mehr als 500 audiovisuelle Features und laufend Live-Online-Kurse an. Die kostenlose Plattform mit Angeboten auf allen Sprachniveaus, von der Alphabetisierung bis C1, unterstützt Deutschlernende flexibel dabei, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, auszubauen und zu festigen.

Über den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF)

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) unterstützt als Fonds der Republik Österreich die Integration von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, Vertriebenen sowie Zuwander/innen als zentrale Anlaufstelle in Österreich. Gemäß Integrationsgesetz stellt der ÖIF Deutschkurse, Werte- und Orientierungskurse, individuelle Beratungen und ergänzende Integrationsmaßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der ÖIF allen Zuwander/innen unabhängig vom Aufenthaltsstatus umfassende Informations- und Unterstützungsangebote zu Themen wie Bildung, Beruf und Familie in Österreich. Mit Integrationszentren in allen neun Bundesländern gewährleistet der ÖIF ein flächendeckendes Angebot in ganz Österreich. Weitere Informationen unter: www.integrationsfonds.at