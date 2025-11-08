  • 08.11.2025, 17:49:02
  • /
  • OTS0022

Marchetti: „Heutiger Angriff auf österreichischen Journalisten in der Ukraine ist inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen“

Angriffe Russlands verstoßen gegen das Völkerrecht

Wien (OTS) - 

„Der heutige Angriff auf einen österreichischen Journalisten in der Ukraine ist inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen. Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie von schwerwiegenden Verletzungen des Völkerrechts, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getätigt wurden. Zivilen Einrichtungen, humanitären Akteuren und auch Berichterstattenden gilt besonderer Schutz – Russlands Angriffe auf Zivilpersonen sind eindeutig völkerrechtswidrig“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der abschließend generell betont: „Putin muss diesen brutalen Angriffskrieg endlich beenden.“

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright