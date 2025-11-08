Marchetti: „Heutiger Angriff auf österreichischen Journalisten in der Ukraine ist inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen“

Wien (OTS) -

„Der heutige Angriff auf einen österreichischen Journalisten in der Ukraine ist inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen. Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie von schwerwiegenden Verletzungen des Völkerrechts, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getätigt wurden. Zivilen Einrichtungen, humanitären Akteuren und auch Berichterstattenden gilt besonderer Schutz – Russlands Angriffe auf Zivilpersonen sind eindeutig völkerrechtswidrig“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der abschließend generell betont: „Putin muss diesen brutalen Angriffskrieg endlich beenden.“