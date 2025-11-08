  • 08.11.2025, 14:21:04
Wehrschütz: „Du kannst immer zur falschen Zeit am falschen Ort sein“

„Wenn mir was passiert, erwarte ich keinen Heldenstatus“

Wien (OTS) - 

"Ich habe immer gesagt, wenn mir was passieren sollte, dann gilt das einfache Bergsteigerprinzip: Wärst nicht aufgestiegen, wärst nicht runtergefallen. Ich erwarte mir keinen Heldenstatus, weil mich ja niemand zwingt, dort hinzugehen.“

Das schreibt Christian Wehrschütz in seinem neuen Buch „Frontlinien“ über die Lebensgefahr in seinem Job und ergänzt: "Aber eines ist klar: Du kannst immer zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Du hast nie eine Garantie, dass nicht dort reingeschossen wird, wo du gerade sitzt.“ Das Buch mit dem Untertitel „25 Jahre zwischen Krise, Krieg und Hoffnung“ ist in der „edition a“ erschienen.

