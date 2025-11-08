FPÖ - Nepp: SPÖ-Ludwig lebt in einer Scheinwelt

Wien (OTS) -

„Während SPÖ-Bürgermeister Ludwig heute bei seiner sogenannten ‚Wiener Konferenz‘ in altbekannter Manier versucht, mit Schönfärberei und Selbstlob von den realen Problemen in dieser Stadt abzulenken, haben die Wiener längst die Nase voll von seiner leistungsfeindlichen und unsozialen Politik“, stellt Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp klar.

„Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden in dieser Stadt von Ludwig und seiner SPÖ nur noch belastet. Mit der Erhöhung der Wohnbauförderungsbeiträge greift Ludwig den Wienerinnen und Wienern direkt in die Geldbörsen. Gleichzeitig schadet er mit seiner Politik auch der Wiener Wirtschaft – durch zahlreiche Gebührenerhöhungen und horrende Energiepreise, die er selbst festsetzt“, so Nepp weiter.

„Während für die arbeitenden österreichischen Staatsbürger kein Geld da ist, verschenkt Ludwig Milliarden an Sozialgeldern an arbeits- und integrationsunwillige Nicht-Österreicher. Das zeigt, wo die Prioritäten der SPÖ liegen und dass der Bürgermeister längst in einer eigenen Scheinwelt lebt“, kritisiert der Wiener FPÖ-Obmann.

Besonders bezeichnend ist laut Nepp, dass Ludwig bei seiner Konferenz kein einziges Wort zum Thema Sicherheit verliert. „Das ist kein Zufall. Denn Ludwig ist selbst mitverantwortlich für die wachsende Unsicherheit in unserer Stadt. Durch seine verfehlte Willkommenspolitik hat er das Fundament für das geschaffen, was wir heute täglich erleben: Messerstechereien, Schießereien und Gewalt im Migrantenmilieu – mitten in Wien, mitten in sogenannten Waffenverbotszonen. Und anstatt endlich zu handeln, schaut Ludwig weg und schweigt.“

„Die FPÖ-Wien ist die einzige Kraft, die sich konsequent für Fairness gegenüber den hart arbeitenden Wienern und den Pensionisten sowie für Sicherheit in unserer Stadt einsetzt. Ludwig und die SPÖ stehen für Belastungen, Gebührenerhöhungen, Asylchaos und Zuwanderungschaos – die FPÖ steht für Entlastung, Leistungsgerechtigkeit und Sicherheit“, betont Nepp abschließend.