  • 08.11.2025, 13:19:03
  • /
  • OTS0017

SP-Wiener Konferenz: „Wirtschaft mit Haltung – das ist Wien, und das sind wir.“

Wiener Sozialdemokratie beschließt Wiener Wirtschaftskompass

Wien (OTS) - 

Mit dem Beschluss des sozialdemokratischen Wiener Wirtschaftskompasses durch rund 400 Delegierte setzte die Wiener Sozialdemokratie heute, Samstag, auf der dritten Wiener Konferenz ein weiteres deutliches Zeichen für eine Wirtschaftspolitik, die Wohlstand für alle schafft und die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Im Fokus stehen dabei drängende wirtschaftliche Fragen der Gegenwart und Zukunft – stets mit dem Ziel, dass wirtschaftlicher Erfolg allen Wiener:innen zugutekommt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und Investitionen in Bildung, Gesundheit, Wohnen, Mobilität und Klimaschutz vorangetrieben werden.

"Wirtschaftlicher Erfolg, sozialer Zusammenhalt und ökologisches Handeln gehören in Wien untrennbar zusammen“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA.

Dem Beschluss ging ein breiter parteiinterner Beteiligungsprozess voraus, der allen Mitgliedern die Möglichkeit bot, ihre Ideen einzubringen. Expert:innenvorträge und Diskussionsveranstaltungen beleuchteten zentrale Fragen der Wiener Wirtschaft und wie Wien wirtschaftliche Stärke, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung vereinen kann. Das Ergebnis dieses Prozesses ist der Wiener Wirtschaftskompass. Dieser umfasst insgesamt acht Kapitel: von Standortpolitik und Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe über aktive Arbeitsmarktpolitik bis hin zu digitalem Fortschritt, Kultur, Tourismus und nachhaltigen Innovationen.

Mit dem Wiener Wirtschaftskompass liegt nun eine klare sozialdemokratische Leitlinie vor, die zeigt, wie wir Herausforderungen in Chancen verwandeln können und wo angesetzt werden muss, damit Wien auch in Zukunft lebenswert bleibt.

„Die Wiener Konferenz macht erneut deutlich, wie wichtig eine breite innerparteiliche Meinungsbildung ist. Die gemeinsame Arbeit zeigt, wofür die Wiener Sozialdemokratie steht: für eine Wirtschaft, die Menschen zusammenbringt, Fortschritt und Fairness verbindet und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt“, dankt Neumayer allen Mitwirkenden für ihren Beitrag.

