Grüne/Götze: Mahrers Fehler ist mangelnde Einsicht, nicht schlechte Kommunikation

Wien (OTS) -

„Fehler in der Kommunikation sind das geringste Problem der WKO“, kommentiert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen, Harald Mahrers aktuelle Rechtfertigungen in den Medien und weiter: „Das eigentliche Problem der WKO-Granden liegt in ihrer Abgehobenheit und der völligen Verkennung der Situation: Tag für Tag allen anderen Sparsamkeit zu predigen, sich aber selbst satte Gehaltserhöhungen zu gönnen, zeugt deutlich davon, wie wenig sich Mahrer und Co. ‚gspürn‘.“

Mahrer missverstehe die Kritik an ihm grundsätzlich, erklärt Götze: „Nicht die Kammer-Mitarbeiter:innen stehen in der Kritik, es sind Harald Mahrer und der Führungszirkel der WKO, die der Kammer durch ihr Handeln schaden. Mit dem Ergebnis, dass unsere Unternehmer:innen das Vertrauen in die Kammer verlieren.“ Um dieses Vertrauen wiederherzustellen und die Betriebe zu entlasten, sollte die Kammer ihre riesigen Rücklagen endlich auflösen und die Umlagen senken, fordert die Grüne.

„Harald Mahrers dringendste Aufgabe ist es nun, seine Kammer wieder in ruhigere Wasser zu fahren. Sollte der WKO-Chef dabei durch seine multiplen Aufgaben überfordert sein, muss er andere Funktionen dringend zurücklegen“, rät Elisabeth Götze abschließend.