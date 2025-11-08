  • 08.11.2025, 12:24:02
ÖAMTC: Einkäufer unterwegs

Staus in Wien und dem Burgenland

Samstag verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen regen Verkehr in der Bundeshauptstadt und im Burgenland.

Wie prognostiziert, sorgte eine Baustelle auf der Wiener Südost Tangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Knoten Prater in Fahrtrichtung Süden immer wieder für Verzögerungen. „Bis dato kommt es zu moderaten Wartezeiten von zehn bis maximal zwanzig Minuten. Bei stärkerem Verkehrsaufkommen kann sich die Lage allerdings rasch zuspitzen, besonders, wenn weitere Verkehrsbehinderungen, wie zum Beispiel ein Auffahrunfall, dazu kommen“, warnt Dzana Poturovic von den Mobilitätsinformationen des Clubs. Wer kann, sollte daher die A23 in Fahrtrichtung Süden an diesem Wochenende möglichst meiden.

Im Burgenland machte sich laut ÖAMTC der Einkaufsverkehr zum Outletcenter bemerkbar, es kam zeitweise zu längeren Fahrzeiten auf der Burgenland Straße (B50) zwischen Jois und Parndorf und bei den Abfahrten von der Ost-Autobahn (A4), ebenfalls bei Parndorf.

Informationen rund um aktuelle Staus: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps.

