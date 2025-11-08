Novemberpogrome - SPÖ gedenkt Opfern der “Nacht der Schande”

Wien (OTS) -

Zum 87. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 erinnert Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, an die Opfer der nationalsozialistischen Gewalt und an die bleibende Verantwortung für eine Gesellschaft ohne Hass und Ausgrenzung. „In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden Synagogen niedergebrannt, jüdische Geschäfte zerstört, Menschen gedemütigt, verschleppt und ermordet. Diese Nacht markierte den Beginn der Vernichtung jüdischen Lebens in Österreich. Das Gedenken daran mahnt uns, wachsam zu bleiben und entschieden gegen jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsvergessenheit aufzutreten“, so Schatz. Sie betont, dass Erinnerung die Grundlage für ein respektvolles und solidarisches Miteinander ist. „Wer sich erinnert, übernimmt Verantwortung. Erinnerung bedeutet auch hinzuschauen und zuzuhören. Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass ‘Nie wieder’ nicht zu einer leeren Formel wird.“ ****

„Heute gedenken wir der Opfer der Novemberpogrome und wir bekennen uns dazu, das jüdische Leben in Österreich zu schützen, zu achten und als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft zu begreifen. Erinnerung ist kein Blick zurück, sondern ein Auftrag für die Zukunft", so Schatz abschließend.