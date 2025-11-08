  • 08.11.2025, 08:34:03
FPÖ–Brucker: Schöpfwerk-Bewohner werden von der SPÖ im Stich gelassen!

FPÖ fordert sofortiges, hartes Einschreiten der Polizei gegen Jugendbanden

„Es ist ein absoluter Skandal, wie die Bewohner der Wohnhausanlage Am Schöpfwerk von der rot-pinken Stadtregierung und dem SPÖ-Bezirksvorsteher im Stich gelassen werden“, erklärt der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker unter Verweis auf einen aktuellen Medienbericht.

Laut heute.at herrschen im Schöpfwerk seit Jahren untragbare Zustände: brennende Mülltonnen, zerstörte Spielgeräte, fliegende Ziegelsteine und eingeschüchterte Anrainer. „Die Menschen dort haben schlichtweg Angst, und die Verantwortlichen bleiben völlig tatenlos. Das darf in unserer Stadt nicht passieren“, so Brucker.

„Während sich die SPÖ-Stadtregierung in endlosen Toleranz- und Integrationsdebatten verliert, leiden die Bewohner unter den Folgen einer verfehlten Sicherheitspolitik. Nur mit Prävention und falscher Nachsicht werden sich diese Probleme nicht lösen“, kritisiert der FPÖ-Abgeordnete.

Brucker fordert daher ein entschiedenes Vorgehen der Exekutive gegen kriminelle Jugendbanden, die die Bewohner am Schöpfwerk terrorisieren. „Es braucht endlich ein hartes Durchgreifen der Polizei: sichtbare Präsenz, konsequente Strafverfolgung und keine falsche Rücksichtnahme mehr. Die Menschen haben ein Recht auf ein sicheres und friedliches Grätzl, in dem ihre Kinder unbeschwert aufwachsen und spielen können.“

Brucker ruft den SPÖ-Bezirksvorsteher und die Stadtregierung auf, „endlich aufzuwachen und Verantwortung zu übernehmen, bevor noch Schlimmeres passiert“. (Schluss)

