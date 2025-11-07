FPÖ-Thau: „SPÖ zeigt ihr wahres, unbürokratisches Gesicht und will abkassieren“

Mödling (OTS) -

„Seit über 40 Jahren hat es so ein unwürdiges und undemokratisches Schauspiel im Gemeinderat nicht mehr gegeben“, sagt FPÖ Mödling Bezirksobmann NAbg. StR Harald Thau nach dem abrupten Ende der heutigen Gemeinderatssitzung in Mödling.

Die FPÖ hatte einen Dringlichkeitsantrag für eine Volksbefragung zur „Grünen Zone“ eingebracht, die SPÖ wollte den Antrag einfach von der Tagesordnung streichen (Anm.: per Rückstellung). Daraufhin verließen FPÖ, ÖVP und Liste WIR den Sitzungssaal. „Mit diesem Verhalten missachten die Sozialdemokraten die Sorgen und Wünsche Tausender Bürger dieser Stadt und treten die Demokratie mit Füßen“, schüttelt Harald Thau den Kopf. Übrigens just jene SPÖ, die vor 14 Jahren gemeinsam mit der FPÖ gegen die Einführung einer „Grünen Zone“ erfolgreich vorging.

Der Zuspruch für die Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“ ist indes ungebrochen enorm: Mittlerweile haben bereits weit über 2.000 Bürger die Initiative online unterstützt. „Wir lassen nicht locker und kämpfen weiter Schulter an Schulter mit der Bevölkerung gegen die geplante Parkabzocke“, verspricht Thau abschließend.

