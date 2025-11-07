  • 07.11.2025, 18:56:34
Produktrückruf – Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe, Chargennummer 528219C93

Wien (OTS) - 

Unilever stellt höchste Qualitätsansprüche an seine Produkte und die Sicherheit der Konsument*innen steht dabei immer konsequent im Mittelpunkt. Aufgrund eines Produktionsfehlers in einem unserer Werke ist nicht auszuschließen, dass einzelne Stücke des Produktes Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppe mit der Chargennummer 528219C93 kleine Metall- und Gummiteile enthalten können, womit eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Die betroffene Ware ist daher nicht mehr für den Verzehr geeignet.

                                                                                
Produkt: Knorr Kaiser Teller  Waldpilz Suppe     
Chargennummer: 528219C93 
EAN-Konsumenteneinheit: 8720182230058 
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

Dieser Rückruf betrifft ausschließlich das oben genannte Produkt mit der erwähnten Chargennummer 528219C93, Mindesthaltbarkeitsdatum 04/2027. Die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie auf der Rückseite des Produkts zuunterst. Die Ursache des Problems wurde identifiziert. Alle anderen Produkte der Marke Knorr sind uneingeschränkt sicher und können weiterhin konsumiert werden. Die betroffenen Lebensmitteleinzelhändler wurden bereits informiert.

Falls Sie im Besitz einer oder mehrerer Packungen von Knorr Kaiser Teller Waldpilz Suppesind, verzehren Sie diese bitte nicht.

Bitte machen Sie ein Foto der Vor- und Rückseite der Verpackung und senden Sie es uns per E-Mail an: unilever.oesterreich@unilever.com. Selbstverständlich erhalten Sie eine Entschädigung.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich ebenfalls bitte an den Verbraucherservice von Unilever Austria GmbH unter: 0800 207 808 (gebührenfrei, erreichbar Mo-Fr von 9-17 Uhr) oder unilever.oesterreich@unilever.com. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

