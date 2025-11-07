Götze/Grüne: Verkehr ist Schlüssel zu Reduktion des CO2-Ausstoßes

Wien (OTS) -

"Wir haben es wieder schwarz auf weiß: Der Verkehr ist der Hauptverursacher von CO2-Emissionen. Und dieses Problems wird sich nicht von alleine lösen, wir müssen rasch und entschlossen handeln!“, so Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, zur aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ): Demnach verursacht der Verkehr in allen neun Bundesländern mehr CO2 als noch 1990 und ist in sieben Bundesländern der größte Verursacher von CO2-Emissionen.

„Das ist ein klarer Auftrag, denn die Lösung liegt in einer konsequenten Verkehrswende: Wir brauchen mehr Öffis, die bequem und leistbar sein müssen. Und für kurze Distanzen müssen wir die aktive Mobilität stärken - zu Fuß Gehen und Radeln sind gut fürs Klima und für die Gesundheit.“ Unter Bundesministerin Gewessler hatte die letzte Bundesregierung die richtige Richtung bereits eingeschlagen: von der Öffi-Offensive über die Vervielfachung der Mittel für mehr und bessere Rad- und Fußwege bis zum Klimaticket konnten deutliche Fortschritte erzielt werden.

„Dass der Verkehr immer noch der größte Verursacher der CO2-Emissionen ist, zeigt, wie wichtig es ist nun dran zu bleiben! Autobahnen durch Naturschutzgebiete und Schnellstraßen durch fruchtbare Äcker sind ganz sicher der falsche Weg. Außerdem brauchen wir im Verkehr mehr Kostenwahrheit, zum Beispiel durch die Beseitigung von Diesel- und Dienstwagenprivileg, sowie eine LKW-Maut, die den tatsächlichen Schäden gerecht wird. Nur fairer Wettbewerb zwischen Straße und Schiene verhindert, dass der Verkehr zum Kipppunkt der Klimakrise wird", so Götze.