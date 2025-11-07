Zeitenwende im Fokus des 34. Tiroler Wirtschaftsforums 2025

Innsbruck (OTS) -

Bereits zum 34. Mal lud die Industriellenvereinigung Tirol gemeinsam mit Partnern zum Tiroler Wirtschaftsforum in den Congress Innsbruck. Unter dem Leitthema „ZEITENWENDE – WENDEZEITEN. Wie wir die Zukunft verantwortungsvoll gestalten können“ versammelten sich erneut rund 350 Unternehmer:innen, Entscheidungsträger:innen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu einem Tag des Austauschs, der Vernetzung und der Diskussion.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Max Kloger, Präsident der Industriellenvereinigung Tirol, führten die Moderator:innen Andrea Wieser-Schönitzer und Alois Vahrner von der Tiroler Tageszeitung durch einen spannenden Nachmittag.

Das vielseitige Programm spannte den Bogen von Start-up-Präsentationen über wirtschafts- und sicherheitspolitische Analysen bis hin zu gesellschaftlich relevanten Zukunftsthemen. Neue Perspektiven eröffneten dabei insbesondere die Vorträge international renommierter Persönlichkeiten:

Michael Hüther , Direktor und Mitglied des Präsidiums beim Institut der deutschen Wirtschaft

, Direktor und Mitglied des Präsidiums beim Institut der deutschen Wirtschaft Ilka Horstmeier , Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien

, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien Harald Christ , Unternehmer, Investor, Multi-Aufsichtsrat, Stiftungsgründer

, Unternehmer, Investor, Multi-Aufsichtsrat, Stiftungsgründer Robert Brieger , Vorsitzender aD des Militärausschusses der Europäischen Union, Generalstabschef aD des Österreichischen Bundesheeres

, Vorsitzender aD des Militärausschusses der Europäischen Union, Generalstabschef aD des Österreichischen Bundesheeres Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst

In einer Podiumsdiskussion mit Impulsstatements wurden aktuelle Herausforderungen und Chancen im Spannungsfeld von Sicherheit, Technologie und Wirtschaft diskutiert:

Susanne Wiegand , CEO aD der RENK Group AG, Aufsichtsratsmitglied & Investorin

, CEO aD der RENK Group AG, Aufsichtsratsmitglied & Investorin Hannes Hecher , CEO der Schiebel GmbH

, CEO der Schiebel GmbH Oliver Rolofs , Managing Partner von COMMVISORY, München; Mitgründer der Münchner Cybersicherheitskonferenz

, Managing Partner von COMMVISORY, München; Mitgründer der Münchner Cybersicherheitskonferenz Ingo Gstrein, Brigadier & Militärkommandant von Tirol

Den stimmungsvollen Ausklang bildete ein kulinarischer Abend, der Raum für vertiefende Gespräche, neue Kontakte und einen informellen Austausch bot.

Das Tiroler Wirtschaftsforum wurde veranstaltet von der Industriellenvereinigung Tirol in Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Landesbank Tirol, BMW Unterberger, Holzbau Saurer, GrECo International, Wirtschaftskammer Tirol, business bestseller und MCI | Die Unternehmerische Hochschule®.