KitzSki gibt erstmals eine Schneegarantie

München/Kitzbühel (OTS) -

Heute, am 7. November 2025, begann auf dem Resterkogel die Wintersaison - ressourcenschonend und umweltfreundlich auf konserviertem Altschnee. Heute gibt KitzSki im Headquarter von BOGNER in München einen vielversprechenden Ausblick auf den kommenden Winter. Mit frischen Ideen und einer erstmaligen Schneegarantie.

KitzSki gibt Schneegarantie: Premiere in den Alpen

KitzSki setzt neue Maßstäbe im alpinen Wintersport: Als erstes Nicht-Gletscherskigebiet führt die Bergbahn Kitzbühel in der Wintersaison 2025/26 eine Schneegarantie ein. Zwischen 21. Dezember 2025 und 14. März 2026 ist sichergestellt, dass Skifahren im Premium-Zeitraum möglich ist – ein Versprechen, das auf jahrzehntelanger Erfahrung, technischer Innovationskraft und topografischen Vorteilen basiert.

Das Herzstück bildet eines der modernsten Beschneiungssysteme der Alpen mit 1.260 Schneeerzeugern, 43 GPS-gesteuerten Pistengeräten und zehn Speicherseen. Besonders hervorzuheben ist die neue Kühlturmanlage an den Seidlalmseen, die eine doppelt so schnelle Beschneiung der legendären Streif ermöglicht – bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Ergänzt wird das System durch das Schneedepot auf der Resterhöhe, das bereits ab heute für beste Bedingungen sorgt – vor allem für die vielen Ski-Teams, die sich den weiten Weg auf die Gletscher sparen können. „Im Zeitraum von 2022 bis 2026 investiert KitzSki rund 30 Millionen Euro in den Ausbau und die Effizienzsteigerung der Beschneiungsanlagen, inklusive des neuen im Bau befindlichen Speichersees Sonnenrast mit gut 85.000 Kubikmetern Fassungsvermögen.“, so Vorstandsvorsitzender Mag. Anton Bodner.

Wer seinen (bis zu 14 Tage gültigen) Skipass bis 20. Dezember 2025 online kauft, profitiert zusätzlich von der KitzSki-Schneegarantie: Sollte Skifahren im Premium-Zeitraum gar nicht oder nicht über die gesamte Skipassdauer aufgrund von Schneemangel möglich sein, wird der Betrag anteilig rückerstattet.

KitzSki: Früh buchen, smart sparen – und ausgezeichnet innovativ

Wer seinen Skipass bei KitzSki online kauft, profitiert ab sofort doppelt: von attraktiven Frühbucher-Rabatten und von einem System, das eine preisgekrönte Technologie nutzt. Auf shop.kitzski.at gilt: Je früher der Kauf, desto höher die Ersparnis – bis zu 20 Prozent auf 1 bis 14-Tages-Tickets für alle Altersgruppen.

Entwickelt wurde das intelligente Preis- und Buchungssystem von der Bergbahn Kitzbühel gemeinsam mit dem Know Center Graz. Dafür wurde KitzSki mit dem renommierten Ailevator Award 2025 ausgezeichnet. Der Preis würdigt Projekte, die künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und praxisnah einsetzen.

Dank der KI-basierten Analyse können Buchungsverhalten und Nachfrage besser prognostiziert werden – das steigert Planungssicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenvorteile gleichermaßen. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren Innovationsansatz im Bereich Digitalisierung und unsere Strategie, datenbasierte Systeme gezielt für mehr Kundenorientierung und Effizienz einzusetzen“, betont KitzSki-Vorstand Mag. Christian Wörister. So verbindet KitzSki moderne Technologie mit echtem Mehrwert – zum Vorteil der Gäste und für eine smarte Zukunft im alpinen Tourismus.

Drei Highlights, die den Winter unvergesslich machen

Bergadvent am Hahnenkamm

Im Dezember wird der Hahnenkamm wieder zum stimmungsvollen Weihnachtsdorf: Am 12. und 19. Dezember lädt die Bergbahn Kitzbühel zum Bergadvent ein. Auf der Aussichtsplattform der Bergstation der Hahnenkammbahn genießen Besucher den kleinen Adventmarkt und den klaren Blick auf den Wilden Kaiser, das Kitzbüheler Horn und das Lichtermeer der Stadt. Neben kulinarischen Köstlichkeiten sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit bekannten Künstlern wie Gregor Glanz, Lisa Mauracher, Hand aufs Herz und Rosi Schipflinger für festliche Stimmung. Die Hahnenkammbahn bringt die Gäste an diesen Abenden zu einem Spezialtarif auf den Berg und wieder ins Tal.

Early Bird Skifahren auf dem Kitzbüheler Horn

Für Frühaufsteher startet der Tag auf dem Kitzbüheler Horn besonders magisch: Noch vor Sonnenaufgang bringt die Hornbahn Gäste zum Gipfel, wo frisch präparierte Pisten auf ihre ersten Schwünge warten. Das Panorama, die klare Winterluft und das exklusive Frühstück im Horngipfelhaus machen das Erlebnis unvergesslich. Das Early Bird Skifahren ist in allen gültigen Skitickets inkludiert und findet in der kommenden Wintersaison am 31. Januar, am 28. Februar und am 14. März statt.

Hahnenkamm-Rennen 2026

Sportliche Spannung garantiert das legendäre Hahnenkamm-Rennen vom 23. bis 26. Januar. Den Auftakt macht der Super-G, gefolgt von der prestigeträchtigen Abfahrt auf der Streif und dem Slalom auf dem Ganslernhang. Tickets gibt es schon ab 35 Euro im Webshop, Kinder haben freien Eintritt zu den Rennen. Das gesamte Skigebiet ist während der Rennwoche selbstverständlich für alle Gäste geöffnet.

Winter erleben – auch jenseits der Pisten

Die Pisten sind ohne Zweifel der Star bei KitzSki – 233 Abfahrtskilometer und 58 Anlagen garantieren sportliche Vielfalt auf höchstem Niveau. Doch das Skigebiet hat weit mehr zu bieten: Wer den Winter mit allen Sinnen genießen möchte, findet zwischen Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn und Resterkogel zahlreiche Alternativen, um die verschneite Landschaft auf ganz eigene Weise zu erleben.

Winterwandern mit Panorama und 3S-Erlebnis

Wenn sich Kitzbühels Berge in Weiß kleiden, beginnt die stille Seite des Winters. Auf gepflegten Wegen rund um den Hahnenkamm, auf dem Kitzbüheler Horn oder am Resterkogel entdecken Spaziergänger verschneite Wälder, sanfte Höhenrücken und eindrucksvolle Aussichtspunkte. Besonders beliebt: die Panoramaroute am Hahnenkamm – mit Blick auf den Wilden Kaiser und weit über das Tal hinaus.

Ein Highlight ist der 3S Hike & Fly in Jochberg, wo Winterwanderer Bewegung und Technik verbinden: Die Tour führt entlang der imposanten 3S-Bahn – eines der modernsten Seilbahnprojekte der Alpen – und bietet spektakuläre Perspektiven auf die Bergwelt.

Rodeln am Gaisberg – Tag und Nacht ein Erlebnis für die ganze Familie

Rasantes Vergnügen verspricht die Rodelbahn am Gaisberg in Kirchberg. Bequem per Sessellift erreichbar, erwartet Gäste eine 3,5 Kilometer lange, täglich frisch präparierte Naturrodelbahn mit 435 Höhenmetern – ausgezeichnet mit dem Tiroler Gütesiegel. Ob tagsüber mit Panoramablick über das Brixental oder unter Flutlicht in romantischer Abendstimmung: Rodelspaß ist hier garantiert.

Langlaufen über den Wolken

Auf dem Kitzbüheler Horn und dem Resterkogel gleiten Langläufer auf bestens präparierten Höhenloipen über die wohl aussichtsreichsten Loipen der Region. Auf rund 1.600 Metern Seehöhe trifft hier sportliche Herausforderung auf Stille und Naturerlebnis. Die Höhenloipe auf dem Horn bietet Abwechslung für Einsteiger und Könner, während die Spuren am Resterkogel mit grandiosem Blick bis in die Hohen Tauern begeistern.

Gratis Skitouren auf sicheren Routen

Immer mehr Wintersportler entdecken das Pisten-Skitourengehen für sich – und KitzSki bietet dafür ideale Bedingungen. Markierte und kontrollierte Aufstiegsrouten am Gaisberg, Resterkogel, Stuckkogel, Hochetzkogel und auf der Bichlalm verbinden Naturerlebnis mit Sicherheit und sind gratis nutzbar. Besonders beliebt ist die Tour auf der Bichlalm, wo Tourengeher sogar per Schneekatze bequem Höhenmeter sammeln können, bevor sie ihre Abfahrt durch unberührte Winterlandschaften genießen.

Schneespaß für die ganze Familie

In Kitzbühel wird der Winter auch für Kinder zur Bühne voller Abenteuer, Bewegung und Spaß. Ob erste Schwünge bei den zehn kostenlosen (!) Übungsliften im Tal, rasante Abfahrten auf den Kinderpisten oder kreative Parcours wie der SnowX-Park am Kitzbüheler Horn – hier wartet jeden Tag ein neues Abenteuer. Besonders beliebt sind das Bärenland in Jochberg und der Jufenbeach am Hahnenkamm mit Buckelpiste, Airbag-Sprung und spannenden Geschwindigkeits- und Videostrecken, bei denen die jungen Skifahrer zu kleinen Stars werden.

Und wer zwischendurch Lust auf Wärme und Wasser hat, findet im Badezentrum Aquarena mitten in Kitzbühel die perfekte Ergänzung. Dort warten ein großes 25-Meter-Sportbecken, ein Erholungsbecken, eine Doppelrutsche und ein eigener Kleinkinderbereich, in dem die Jüngsten nach Herzenslust planschen können.

Bequem, nachhaltig und stressfrei ans Skivergnügen

Ob mit dem eigenen Auto, Skibus oder Zug – KitzSki bietet vielfältige Möglichkeiten, um entspannt in den Skitag zu starten. Neue Parkflächen, E-Ladestationen und ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz sorgen für Komfort und Flexibilität. Wer nachhaltig unterwegs sein möchte, profitiert vom kostenlosen Skibusnetz, das Gäste mit gültigem Skipass zuverlässig zu den Talstationen bringt. Die Busse verbinden zentrale Ausgangspunkte in Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, Mittersill und Pass Thurn. Auch die Zugverbindung „Streifzug“ zwischen St. Johann, Kitzbühel Hahnenkamm und Westendorf ist im Skipass inkludiert – der Bahnhof liegt direkt an der Talstation der Hahnenkammbahn.

Seit vielen Jahren erfreut sich der KitzSkiXpress von Geldhauser Reisen stets wachsender Beliebtheit: Der First-Class-Fernreisebus bringt Wintersportler komfortabel und umweltschonend von München nach Kitzbühel und natürlich zurück. Mit an Bord: Tagesskipass, Kaffee, Butterbrezen und Tageszeitung. Abfahrt ist ab 6:45 Uhr am Münchener ZOB, Zustiege sind in Holzkirchen und Rosenheim möglich, Rückfahrt ab Fleckalmbahn um 16:30 Uhr.