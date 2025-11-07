- 07.11.2025, 15:12:33
Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer im Ö1-„Journal zu Gast“ am 8.11.
Wien (OTS) -
Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, ist am Samstag, den 8. November bei Michael Fröschl „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
