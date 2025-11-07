SPÖ-Bundesparteitag findet am 7. März 2026 in Wien statt

Wien (OTS) -

Der SPÖ-Bundesparteivorstand hat heute, Freitag, einstimmig den 47. Ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ einberufen, der am 7. März 2026 in Wien stattfinden wird. Außerdem hat der Bundesparteivorstand – ebenfalls einstimmig – SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger und Thomas Zehetner, den außenpolitischen Berater von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, zu den neuen Internationalen Sekretär*innen der SPÖ bestellt. Damit gibt es eine starke Doppelspitze mit umfassender internationaler und außenpolitischer Expertise für das Internationale Sekretariat der SPÖ. Manninger und Zehetner folgen in ihrer Funktion auf Maria Maltschnig. ****

Ruth Manninger wurde am 10. November 1969 geboren und hat am Bundesgymnasium Kapfenberg maturiert. Manninger engagiert sich bereits seit langem in verschiedenen Funktionen für die SPÖ. U.a. war sie parlamentarische Mitarbeiterin, von 2008 bis 2020 Pressereferentin im SPÖ-Parlamentsklub und von 2019 bis 2020 Pressesprecherin des stv. SPÖ-Klubvorsitzenden Jörg Leichtfried. Ruth Manninger, die seit 1. September 2020 Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ ist, verfügt über langjährige Erfahrung in der internationalen und europäischen Zusammenarbeit. Sie vertritt die SPÖ-Frauen seit vielen Jahren im Vorstand („Statutory“) der PES Women, der Frauenorganisation der Sozialdemokratischen Partei Europas. Als Delegierte der SPÖ-Frauen nimmt sie regelmäßig am PES-Kongress teil und arbeitet eng mit der europäischen sozialdemokratischen Akademie (Foundation for European Progressive Studies) zusammen – u.a. im Rahmen der jährlichen Barbara-Prammer-Symposien. Ebenso ist sie im Rahmen der Progressive Alliance, einem internationalen Verbund sozialdemokratischer Organisationen, aktiv, zuletzt bei deren hochrangiger Gleichstellungskonferenz im Oktober in Luzern, an der Vertreterinnen aus rund 50 Ländern teilgenommen haben. Manninger betreut außerdem die bilateralen Kontakte der SPÖ-Frauen mit progressiven Frauenorganisationen in anderen Ländern, u.a. in Deutschland, der Schweiz, Ungarn und den Ländern Ost- und Südosteuropas.

Thomas Zehetner wurde am 9. August 1978 geboren und maturierte am Gymnasium Amstetten. Danach studierte er internationale Beziehungen am King’s College London und promovierte an der Universität Wien zur Außenpolitik der EU. Er war Klimasprecher beim WWF Österreich, wo er sich für Klimaschutz und eine Energiewende auf nationaler und internationaler Ebene einsetzte. Davor war er als österreichischer Diplomat in Genf, Jakarta und Abuja tätig. Der außenpolitische Berater von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler war zuvor bereits außen- und europapolitischer Berater von Bundeskanzler Christian Kern sowie Pressesprecher von Bundeskanzler Werner Faymann. (Schluss) mb/bj