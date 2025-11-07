FPÖ – Schnedlitz: „WKO-Bonzen stopfen sich trotz desaströser Wirtschaftslage die Taschen voll!“

Wien (OTS) -

Harald Mahrer wollte sich als Wirtschaftskammerpräsident medial positiv inszenieren, indem er ein Machtwort spricht und auf diese Weise in der Öffentlichkeit Punkte sammeln. Seit den jüngsten Veröffentlichungen in den Medien zu den Gagenparadiesen in der Bundeswirtschaftskammer und manchen Länderkammern ist für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz jedoch klar: „Harald Mahrer ist der größte Gagenkaiser der WKO. Seit Juli 2025 verdient er Medienberichten zufolge um 2.600 Euro mehr (!). Aber nicht nur er, auch die Landesdirektoren haben sich ihre eigenen Bezüge um bis zu 55 Prozent erhöht. In manchen Bundesländern und sparten wurden Gehältern beinahe verdoppelt. Hier erleben wir einmal mehr die klassische ÖVP-Politik: Den Menschen, die wenig haben, das Geld auch noch wegnehmen, aber sich selbst die Taschen vollstopfen.“ Schnedlitz forderte die Rückabwicklung dieser teilweise exorbitanten Gehaltssprünge.

Was beim WKO-Präsident Mahrer noch erschwerend hinzukomme, sei der Umstand, dass er auch als Präsident der Österreichischen Nationalbank ordentlich verdient. Schnedlitz: „Mahrer ist reif für den Rücktritt. Aber nicht nur das: Angesichts der katastrophalen Lage der heimischen Wirtschaft ist es auch höchst an der Zeit, endlich die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer zu beenden. Eine Standesvertretung, die sich mehr um die Gehälter ihrer Top-Funktionäre als um die Unterstützung ihrer Mitglieder kümmert, muss von Grund auf reformiert werden. Die FPÖ wird jedenfalls nicht lockerlassen und in Sachen Ende der Zwangsmitgliedschaft weiter Druck machen.“