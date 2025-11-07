- 07.11.2025, 13:52:33
Pannonia Tower Hotel Parndorf präsentiert Ausbauprojekt
Das Pannonia Tower Hotel Parndorf präsentiert am 26. November 2025 um 10 Uhr in der Tower Lounge, Pannonia Str. 3, 7111 Parndorf sein Ausbauprojekt. Vorgestellt werden die geplanten Erweiterungen und Investitionen zur Stärkung des Hotelstandorts. Im Anschluss: Imbiss & Interviews.
Anmeldung bis 20. November 2025 unter event@pannoniatower.at oder 02166 22252 1624
Datum: 26.11.2025, 10:00 Uhr - 26.11.2025, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pannonia Tower Hotel Parndorf - Tower Lounge
Pannonia Str. 3
7111 Parndorf
Rückfragen & Kontakt
Pannonia Tower Hotel Parndorf
Jörg Prügger
Telefon: 02166222521611
E-Mail: gm@pannoniatower.at
