Pannonia Tower Hotel Parndorf präsentiert Ausbauprojekt

Parndorf (OTS) -

Das Pannonia Tower Hotel Parndorf präsentiert am 26. November 2025 um 10 Uhr in der Tower Lounge, Pannonia Str. 3, 7111 Parndorf sein Ausbauprojekt. Vorgestellt werden die geplanten Erweiterungen und Investitionen zur Stärkung des Hotelstandorts. Im Anschluss: Imbiss & Interviews.



Anmeldung bis 20. November 2025 unter event@pannoniatower.at oder 02166 22252 1624

Pressekonferenz Ausbauplan Pannonia Tower Hotel Parndorf

Vorstellung der Ausbaupläne des Pannonia Tower Hotels in Parndorf

Datum: 26.11.2025, 10:00 Uhr - 26.11.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pannonia Tower Hotel Parndorf - Tower Lounge

Pannonia Str. 3

7111 Parndorf