  • 07.11.2025, 13:50:33
  • /
  • OTS0111

SPÖ-Klubvize Herr: Änderung der Regeln des WGG für Sitzverlegung kommt für SPÖ nicht in Frage

Wien (OTS) - 

SPÖ-Klubvize Julia Herr stellt klar, dass eine Änderung der Regeln für die Sitzverlegung von gemeinnützigen Bauvereinigungen im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) für die SPÖ nicht in Frage kommt. Sie verweist auf das gemeinsame Regierungsprogramm, in dem das in keiner Weise vorgesehen ist. ****

Eine Sitzverlegung von gemeinnützigen Bauvereinigung bedarf der Zustimmung beider Bundesländer, also des abgebenden und des aufnehmenden Bundeslands. Jetzt gibt es Befürchtungen im Zusammenhang mit der burgenländischen Wohnbauvereinigung "Neue Eisenstädter", dass die ihren Sitz in ein anderes Bundesland verlegen könnte, mit dem Nebeneffekt, dass sie sich damit den laufenden Kontrollen des Landes Burgenland entziehen würde.

Julia Herr betont, "dass es für so ein Manöver von der SPÖ nie eine Zustimmung geben wird".

(Schluss) wf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright