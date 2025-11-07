Reinhold Maier mit 98,4 Prozent erneut zum Vorsitzenden der AUF-Polizei gewählt

Wien (OTS) -

Mit einem beeindruckenden Ergebnis von 98,4 Prozent wurde der stellvertretende FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier von den Delegierten erneut zum Vorsitzenden der AUF-Sektion Polizei gewählt.

„Es ist mir eine große Freude und Ehre, dieses verantwortungsvolle Amt weiterzuführen“, erklärte Maier unmittelbar nach seiner Wahl. „Voller Demut nehme ich das in mich gesetzte Vertrauen an. Es ist nicht nur eine Bestätigung, sondern zugleich auch ein klarer Auftrag, weiterhin mit aller Kraft für unsere Polizistinnen und Polizisten einzutreten.“

Maier betonte, dass die AUF als starke und verlässliche Stimme innerhalb der Polizei weiterhin für echte Verbesserungen eintreten werde. „Unsere Exekutive leistet Tag für Tag Großes – trotz steigender Belastung, wachsender Gefahren und einer Politik, die ihnen das Arbeiten immer schwerer macht. Wir werden weiterhin unermüdlich für jene eintreten, die auf der Straße für Ordnung, Sicherheit und Freiheit sorgen.“

Abschließend hielt Maier fest: „Dieses Wahlergebnis zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen der Polizei eine klare Haltung erwarten, eine Haltung, die auf Wertschätzung, Rückgrat und Ehrlichkeit beruht. Dafür stehe ich, und dafür steht die AUF. Wir lassen unsere Polizei nicht im Stich.“