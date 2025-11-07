Bergfex erzielt starkes organisches Wachstum trotz Google AI Overview – Wandern bleibt Trendthema

Ruggell, Liechtenstein (OTS) -

Die Outdoor-Plattform Bergfex, eine Beteiligung von RM Equity Partners (RMEP), verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen deutlichen Anstieg ihrer Nutzerzahlen. Trotz der breiten Einführung von Google AI Overview konnte die Plattform ihren organischen Traffic um 10 Prozent steigern und überschritt erstmals die Marke von 75 Millionen Sessions innerhalb eines Quartals.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Segment Wandern: Die Nutzung der Bergfex Touren App legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 Prozent zu. Damit bestätigt sich der anhaltende Trend zur aktiven Freizeitgestaltung in der Natur. Sowohl die hohe Nutzerbindung als auch das kontinuierliche Interesse an regionalen Outdoor-Angeboten wirken sich weiterhin positiv auf die Performance der Plattform aus.

Insbesondere im alpinen Raum bleibt Bergfex eine zentrale Anlaufstelle für Tourenplanung, Wetterprognosen und Live-Daten aus den Regionen.

Mit seiner Kombination aus Webplattform und mobilen Anwendungen zählt Bergfex zu den führenden digitalen Services für Outdoor-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.

Über RM Equity Partners

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.