FPÖ – Darmann: „Im ach so lebenswerten Wien fliegen einem am Gürtel die Kugeln um die Ohren!“

Wien ist laut „Economist 2025“ hinter Melbourne die lebenswerteste Stadt der Welt. Unter anderem verantwortlich dafür ist laut Juryurteil das breite Kulturangebot der Stadt. „Die international geprägte Kultur, die wir heute Nacht in einem Kebap-Lokal am Gürtel erlebt haben, ist jedoch zutiefst abzulehnen und zeigt das Versagen der Migrationspolitik der ÖVP auf dramatische Weise auf. Dass einem mitten am Gürtel die Kugeln um die Ohren fliegen, hat mit lebenswert wirklich nichts mehr zu tun“, so FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann.

Ein Toter und ein Schwerverletzter, der auf der Intensivstation um sein Leben kämpft. Das ist die Bilanz der Schreckensnacht. Laut Medienberichten soll es zu einem Streit gekommen sein, in den Staatsbürger mehrerer Länder involviert waren – darunter auch Tschetschenen. „Die ÖVP – und in Wien auch die SPÖ – hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugelassen, dass sich bei uns Parallelgesellschaften bilden, dass sich Clans breitmachen und Gangs weitgehend unbehelligt formieren können. Das ist ein politisches Versagen, getragen vom unsäglichen Geist der falschen Willkommenskultur. Die Realität sind Waffenverbotszonen, in denen beinahe täglich das Messer geschwungen wird, und ein starker Anstieg an schweren Sexualdelikten durch Asylwerber, wie wir sie in diesem Land noch nicht erlebt haben“, so Darmann.

Die einzig logische Konsequenz daraus müsse daher sein, die Grenzen dicht zu machen und keinen Asylantrag mehr in Österreich anzunehmen. „Und für all jene Asylwerber, die kriminell werden oder bei denen der Asylgrund weggefallen ist, muss es unverzüglich ab in die Heimat gehen. Wir brauchen die ‚Festung Österreich‘ und die gibt es nur mit einer starken FPÖ!“, so FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann abschließend.