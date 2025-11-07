Energie Steiermark nimmt Photovoltaik-Anlage Prank Strelli in Betrieb - Sonnenstrom für 1.600 Haushalte

Graz/St. Marein-Feistritz (OTS) -

Die Energie Steiermark treibt den Ausbau Erneuerbarer Energie mit voller Kraft voran und investiert 3,25 Mio. EUR in ein neues PV-Projekt im Murtal. Mit der Eröffnung der neuen Photovoltaikanlage Prank Strelli in der Gemeinde St. Marein-Feistritz wird ein weiterer Schritt in Richtung regionaler Energieautonomie gesetzt. Auf einer Fläche von 4 Hektar werden jährlich ca. 5,5 GWh Sonnenstrom produziert, um mehr als 1.600 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Damit können rd. 1.600 Tonnen CO2 Emissionen eingespart werden. Gleichzeitig wird die Fläche als Weide für rd. 40 Schafe genutzt.

„Die Energie Steiermark investiert in den nächsten Jahren rund 5,5 Mrd. EUR in den Ausbau steirischer Netz-Infrastruktur und grüner Projekte. Photovoltaik spielt dabei eine zentrale Rolle. Unsere Sonnenstrom-Offensive sieht vor, in den kommenden Jahren 300 Megawatt Leistung zu installieren. Genug, um über 100.000 Haushalte ausschließlich mit Sonne zu versorgen“, so das Vorstands-Team Martin Graf und Werner Ressi.

Mit dem Projekt in St. Marein-Feistritz setzt die Energie Steiermark ein starkes Signal für Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung. Der Jahresertrag von rund 5,5 GWh unterstreicht den Beitrag der Anlage zur nachhaltigen Energiezukunft des Murtals.

„Die steirische Industrie und die steirischen Haushalte werden noch viel mehr Ökostrom als Teil der Elektrifizierung unserer Wirtschaft und unseres Alltags benötigen“, so Bürgermeister Bruno Aschenbrenner in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter und Vertreter von Landesrätin Simone Schmiedtbauer. „Ich möchte mich bei dem gesamten Team der Energie Steiermark, den Partnerunternehmen, den GrundeigentümerInnen und den Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken.“

In der Gemeinde St. Marein-Feistritz findet die Anlage positiven Zuspruch. „Wir sind überzeugt, dass die Photovoltaik-Anlage eine äußerst zukunftsweisende Lösung für unsere Gemeinde, für das Klima und die Zukunft unserer Kinder ist. Mit der PV-Anlage Prank Strelli wird nun Erneuerbarer Strom für über 1.600 Haushalte erzeugt,“ sagt Bürgermeister Bruno Aschenbrenner. „Auch gibt es bei dieser Anlage eine landwirtschaftliche Doppelnutzung mit Schafhaltung und zahlreiche Brut-, Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für verschiedene Tierarten."