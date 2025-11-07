  • 07.11.2025, 13:04:33
Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Gerda Fröhlich

Wien (OTS) - 

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler zeigte sich tief betroffen vom Tod der langjährigen Intendantin des Carinthischen Sommers, Gerda Fröhlich.

„Der Tod von Gerda Fröhlich erfüllt mich mit großer Trauer. Sie stand immer voll im Leben – beruflich wie persönlich – und hat es mit Sinn, ansteckender Lebensenergie und viel Freude an der Musik erfüllt. Österreich verliert mit Gerda Fröhlich eine der engagiertesten und erfolgreichsten Musikmanagerinnen der heimischen Musiklandschaft der letzten Jahrzehnte. Mit ihrem Wirken als Intendantin des Carinthischen Sommers hat sie national wie international beeindruckende Musikerlebnisse geschaffen und Weltstars nach Kärnten gebracht. Sie hat das Festival künstlerisch vielseitig und qualitativ hochwertig weiterentwickelt und weit über Österreich hinaus bekannt gemacht. Für ihren wertvollen Beitrag wurde sie mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich ausgezeichnet. Mein tief empfundenes Beileid gilt ihren Weggefährtinnen und Weggefährten“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

