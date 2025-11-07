Susanne Schnabl und Felix Kammerer zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Zwei absolute Profis ihres Fachs begrüßen die „Willkommen Österreich“-Hosts Stermann und Grissemann in „DIE.NACHT“ am 11. November 2025 um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON: Journalistin und Moderatorin Susanne Schnabl hat so gut wie alle relevanten politischen Diskussions- und Interviewsendungen im ORF moderiert und ist mit allen journalistischen Wassern gewaschen. Zu Gast ist außerdem der Wiener Schauspielstar Felix Kammerer. „Wer nichts weiß muss alles glauben“ heißt es dann um 23.00 Uhr wieder bei den „Science Busters“, bevor Peter Klien um 23.35 Uhr „Gute Nacht Österreich“ wünscht.

„DIE.NACHT“ am 11. November im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Wenn jemand „Das Gespräch“ führen kann, dann Susanne Schnabl. Die ORF-Journalistin hat bereits zahlreiche hitzige TV-Diskussionen geführt und moderiert, darunter die „Sommergespräche“ und die „Pressestunde“ im ORF. Von 2012 bis 2024 präsentierte sie die Sendung „Report“. Seit 2025 führt sie durch das neue sonntägliche Talkformat „Das Gespräch“, in dem sie mit Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politikern aktuelle, gesellschaftsrelevante Themen beleuchtet. Auch im Marx Palast war die vielfach ausgezeichnete Innenpolitikjournalistin bereits zweimal zu Gast.

Schon in seinem Oscar-prämierten Kinodebüt „Im Westen nichts Neues“ brillierte Felix Kammerer und wurde mit seiner Darstellung der Hauptrolle international bekannt. Inzwischen ist der Burgtheater-Star auch in Hollywood angekommen: Im Survival-Thriller „Eden“ stand er u. a. mit Jude Law vor der Kamera, und in Guillermo del Toros neuer Frankenstein-Verfilmung spielt er an der Seite von Christoph Waltz, Mia Goth und Jacob Elordi. Für Daniel Brühls Tennisdrama „Break“ wurde er für die Hauptrolle besetzt. Ob der Sohn der Opernsängerin Angelika Kirchschlager und des Opernsängers Peter Kammerer künftig nur noch auf der Leinwand oder auch wieder auf der Bühne zu sehen sein wird und ob Hollywood oder doch der Wiener Marx Palast mehr Glanz und Glamour versprüht, verrät Kammerer im Talk mit den „Willkommen Österreich“-Hosts.

Glamourös und zugleich hochpolitisch präsentiert sich auch die Texterin und Rapperin Yasmo, deren neues Album „Augen auf und durch“ eben erschienen ist. Einen Vorgeschmack darauf, wie das „eindringliche Statement zur Gegenwart“ klingt, gibt es mit der Schlussnummer der Wiener HipHop-Jazz-Bigband „Yasmo und die Klangkantine“.