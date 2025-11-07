- 07.11.2025, 12:40:03
- /
- OTS0096
GRÜNE — TERMINE
Von 10. bis 16. November
Montag, 10.11.25
Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Festakt anlässlich des 30-jährige Bestehens des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus teil
Ort: Nationalratssaal, Parlament
18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Gedenkmarsch „Light of Hope“ teil
Ort: Karmeliterplatz 1, 1020 Wien
Dienstag, 11.11.25
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Diskussion „Umwelt im Gespräch - Nachhaltiges Leben: Zwischen Ideal und Realität“ des Forschungsverbundes Umwelt und Klima (ECH) in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien teil
Ort: Obere Kuppelhalle, Naturhistorisches Museum Wien
18:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Konzert mit Shai Abramson zum Gedenken an die Wiedererrichtung der Synagoge Graz teil
Ort: Synagoge Graz, David Herzog Platz 1, 8020 Graz
Mittwoch, 12.11.25
17:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung der Buch Wien teil
Ort: Messe Wien, Messe Wien, Halle D, ORF-Bühne
Samstag, 15.11.25
Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Landesversammlung der Grünen Salzburg teil
Ort: Hotel Heffterhof, Maria-Cebotari-Straße 1-7, 5020 Salzburg
14:00 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler besucht die Kleidertauschparty der Grünen Neubau
Ort: Kandlgasse 2 (Ecke Hermanngasse), 1070 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
E-Mail: presse@diegruenen.at
