  • 07.11.2025, 12:40:03
  • /
  • OTS0096

GRÜNE — TERMINE

Von 10. bis 16. November

Wien (OTS) - 

Montag, 10.11.25

Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Festakt anlässlich des 30-jährige Bestehens des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus teil

Ort: Nationalratssaal, Parlament

18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Gedenkmarsch „Light of Hope“ teil

Ort: Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Dienstag, 11.11.25

18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Diskussion „Umwelt im Gespräch - Nachhaltiges Leben: Zwischen Ideal und Realität“ des Forschungsverbundes Umwelt und Klima (ECH) in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien teil

Ort: Obere Kuppelhalle, Naturhistorisches Museum Wien

18:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Konzert mit Shai Abramson zum Gedenken an die Wiedererrichtung der Synagoge Graz teil

Ort: Synagoge Graz, David Herzog Platz 1, 8020 Graz

Mittwoch, 12.11.25

17:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung der Buch Wien teil

Ort: Messe Wien, Messe Wien, Halle D, ORF-Bühne

Samstag, 15.11.25

Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Landesversammlung der Grünen Salzburg teil

Ort: Hotel Heffterhof, Maria-Cebotari-Straße 1-7, 5020 Salzburg

14:00 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler besucht die Kleidertauschparty der Grünen Neubau

Ort: Kandlgasse 2 (Ecke Hermanngasse), 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: presse@diegruenen.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright