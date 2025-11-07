Kürzungen im Gesundheits- und Pflegebereich: Wer jetzt spart, gefährdet Menschen

Wien (OTS) -

„Im Gesundheits- und Pflegebereich zu sparen, ist grundfalsch – das ist keine nüchterne Budgetfrage, sondern eine Frage der Menschlichkeit“ , sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Aktuell stehen in mehreren Bundesländern Kürzungen bevor, etwa beim Pflegebonus. Gleichzeitig fehlen schon jetzt tausende Pflegekräfte, Wartezeiten werden länger und die Belastung für das bestehende Personal wächst.

„Wer den Pflegekräften Anerkennung und Unterstützung streicht, riskiert, dass noch mehr Menschen den Beruf verlassen. Am Ende trifft das die, die ohnehin am meisten auf Hilfe angewiesen sind – ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen“, so Fenninger.

Die Volkshilfe warnt eindringlich davor, kurzfristige Einsparungen über langfristige Verantwortung zu stellen. „Jede Kürzung im Gesundheits- und Pflegebereich ist eine Wette gegen die Zukunft. Wenn wir heute an Prävention, Betreuung und Menschlichkeit sparen, zahlen wir morgen mit höheren Kosten und größerem Leid“ , betont Fenninger.

Auch in der Finanzierungsfrage braucht es endlich Ehrlichkeit und Gerechtigkeit: Während an sozialer Infrastruktur gespart wird, bleibt eine gerechte Besteuerung großer Vermögen weiter tabu. „Dass die Erbschaftssteuer in der Debatte erneut ausgeschlossen wurde, ist völlig unverständlich. Wer Milliarden erbt, kann einen fairen Beitrag leisten – damit Menschen, die pflegen und gepflegt werden, nicht die Leidtragenden sind“, fordert Fenninger.

Die Volkshilfe appelliert an die Bundesregierung und Bundesländer, den Pflegebereich endlich abzusichern: Ausbildung und ausreichend Personal – damit Pflege in Österreich nicht zum Luxus wird, sondern das bleibt, was sie sein muss: eine Frage der Würde.