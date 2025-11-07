  • 07.11.2025, 12:21:09
BRANDL TALOS berät LEA Partners bei der Übernahme von TAC

Roman Rericha (Partner)
LEA Partners wird neuer Eigentümer und strategischer Partner von TAC und erwirbt alle Anteile von Clubessential Holdings. Zusammen mit Morgan Lewis hat ein Team von BRANDL TALOS seinen langjährigen Mandanten LEA Partners im Zusammenhang mit seiner Plattforminvestition in das Unternehmen TAC beraten.

TAC ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Hotel-Spas, Schwimmbäder und Fitnessclubs mit Hauptsitz in Hartberg (Österreich). TAC unterstützt weltweit über 1.200 Kunden bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe und der Bereitstellung eines nahtlosen, hochwertigen Gasterlebnisses. Durch kontinuierliche Produktinnovationen bietet TAC heute eine hochmodulare All-in-One-Plattform, die den gesamten Softwarebedarf seiner Kunden abdeckt – von der Reservierung und Ressourcenplanung über die Mitgliederverwaltung bis hin zur Zugangskontrolle, POS und Zahlungsabwicklung. In Zusammenarbeit mit dem bestehenden Managementteam wird LEA die nächste Wachstumsphase von TAC unterstützen.

Das BRANDL TALOS-Team wurde von Roman Rericha und Adrian Zuschmann geleitet und zusätzlich von Klaus Winhofer, Lara Präthaler, Daniel Habich und Joseph Gstöttner unterstützt.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: lovric@brandltalos.com
Website: https://brandltalos.com

