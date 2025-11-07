ORF-„Pressestunde“ mit Thomas Stelzer, Landeshauptmann Oberösterreich, ÖVP

Wien (OTS) -

Dieser Tage hat Landeshauptmann Thomas Stelzer das Friedenslicht aus Bethlehem entgegengenommen – ein „Wohlfühltermin“ mit Seltenheitswert. Denn das Stottern des österreichischen Wirtschaftsmotors scheint Oberösterreich besonders zu treffen. Die Nachrichten aus dem Vorzeigeindustriestandort sind selten positiv. Zuletzt hat das Land mit einem tragischen medizinischen Fall für Negativschlagzeilen gesorgt. Landeshauptmann Thomas Stelzer ist einer der wenigen, die dem Vorschlag seiner Salzburger Kollegin Karoline Edtstadler etwas abgewinnen können, die Gesundheitsagenden zwischen Bund und Ländern ganz neu zu ordnen.

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 9. November 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Annette Gantner, OÖN, und Hans Bürger, ORF.

