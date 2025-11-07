  • 07.11.2025, 12:02:33
Angelobung und Vereidigung von Wirtschaftstreuhändern im BMWET

Im feierlichen Ambiente des Marmorsaales im Wirtschaftsministerium wurden sieben Wirtschaftsprüfer/innen vereidigt sowie 25 Steuerberater/innen angelobt

Wien (OTS) - 

Die heimischen Wirtschaftstreuhänderinnen und -treuhänder unterstützen mit ihrer Expertise in den Bereichen Steuerberatung, Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen dabei, ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten optimal zu gestalten. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der österreichischen Wirtschaft. „Gerade in herausfordernden Zeiten, in denen Unternehmen ohnehin unter Druck stehen, sind unsere Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wichtige Partner für die österreichische Wirtschaft“ bekräftigt Sektionschef Georg Konetzky die Bedeutung der Branche.

Das dafür notwendige Fachwissen erlangen die Kandidatinnen und Kandidaten im Zuge einer fundierten und vielschichtigen Ausbildung, die unerlässlich ist, um die gewohnt hohe Qualität dieser Dienstleistungen zu wahren. Nach erfolgreicher Absolvierung der anspruchsvollen Ausbildung, nahm Sektionschef Konetzky heute schließlich die Angelobung und Vereidigung der neuen Wirtschaftstrauhänderinnen und -treuhänder vor. „Es ist mir eine große Freude heute stellvertretend für unseren Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer die Angelobung der Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie die Vereidigung als Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer zu übernehmen“, so der Sektionschef im Rahmen der Feierlichkeiten.

Insgesamt wurden diesmal sieben Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer vereidigt sowie 25 Steuerberaterinnen und Steuerberater angelobt. Für den weiteren Werdegang und ihr Wirken in der österreichischen Wirtschaft wünschte der Sektionschef den Absolventinnen und Absolventen alles Gute: „Ich bin überzeugt davon, dass Sie als zukünftige Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftstreuhänder den österreichischen Wirtschaftsstandort durch ihre Professionalität, ihr Engagement und ihre Integrität bereichern werden,“ so Konetzky abschließend.

