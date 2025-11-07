„Bürgeranwalt“: Wo ist das Geld der alten Dame?

Wien (OTS) -

Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 8. November 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Fällen:



Entferntes Fahrrad

Im Sommer dieses Jahres hat Herr W. nicht schlecht gestaunt. Als er mit dem Fahrrad, nach mehreren Regentagen, in die Arbeit fahren wollte, waren sowohl das Fahrrad als auch sämtliche Fahrradständer verschwunden. Wie sich später herausgestellt hat, hat die Stadt Wien die Fahrradständer wegen einer Baustelle entfernen lassen. Sämtliche Fahrräder sind in der Umgebung an anderen Fahrradständern abgestellt und dort mit einem Blechband gesichert worden. Das Fahrrad von Herrn W. – erst wenige Wochen alt – war offensichtlich gestohlen worden. Herr W. hat vergeblich versucht, bei der Stadt Wien einen Verantwortlichen zu finden. Daraufhin hat er sich, mit der Bitte um Hilfe, an die Volksanwaltschaft gewandt.



Sportplatz neben Siedlung

Lautes Ball- und sogar Golfspielen, Grillfeste, Moped- und Radfahren, das alles gäbe es auf dem Sportplatz in der Jahnstraße in Amstetten, kritisierten einige Anrainer:innen. Weder am Wochenende noch abends hätten sie Ruhe, und seitens der Gemeinde würden die Beschwerden nicht genügend berücksichtigt. Sie haben daher die Volksanwaltschaft um Unterstützung ersucht. Was hat sich seither getan, wie darf das Sportgelände nun genützt werden?



Wo ist das Geld der alten Dame?

Als Frau W. zur Erwachsenenvertreterin ihrer an Demenz erkrankten Schwester bestellt wird, entdeckt sie, dass auf den Konten und im Safe bei der Raiffeisenbank Zwettl „einiges nicht stimmt“. Rund 800.000 Euro und Goldmünzen sind verschwunden. Frau W. engagiert einen Anwalt und erstattet Anzeige. Nach einem langen Verfahren gibt es nun ein rechtskräftiges Urteil: Ein Mitarbeiter der Bank wurde schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haftstrafe verurteilt. Doch wo ist das Geld? Wird die Familie den Schaden ersetzt bekommen und wer ist dafür zuständig?