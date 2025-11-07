  • 07.11.2025, 11:55:33
  • /
  • OTS0084

„Bürgeranwalt“: Wo ist das Geld der alten Dame?

Am 8. November um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 8. November 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Fällen:

Entferntes Fahrrad

Im Sommer dieses Jahres hat Herr W. nicht schlecht gestaunt. Als er mit dem Fahrrad, nach mehreren Regentagen, in die Arbeit fahren wollte, waren sowohl das Fahrrad als auch sämtliche Fahrradständer verschwunden. Wie sich später herausgestellt hat, hat die Stadt Wien die Fahrradständer wegen einer Baustelle entfernen lassen. Sämtliche Fahrräder sind in der Umgebung an anderen Fahrradständern abgestellt und dort mit einem Blechband gesichert worden. Das Fahrrad von Herrn W. – erst wenige Wochen alt – war offensichtlich gestohlen worden. Herr W. hat vergeblich versucht, bei der Stadt Wien einen Verantwortlichen zu finden. Daraufhin hat er sich, mit der Bitte um Hilfe, an die Volksanwaltschaft gewandt.

Sportplatz neben Siedlung

Lautes Ball- und sogar Golfspielen, Grillfeste, Moped- und Radfahren, das alles gäbe es auf dem Sportplatz in der Jahnstraße in Amstetten, kritisierten einige Anrainer:innen. Weder am Wochenende noch abends hätten sie Ruhe, und seitens der Gemeinde würden die Beschwerden nicht genügend berücksichtigt. Sie haben daher die Volksanwaltschaft um Unterstützung ersucht. Was hat sich seither getan, wie darf das Sportgelände nun genützt werden?

Wo ist das Geld der alten Dame?

Als Frau W. zur Erwachsenenvertreterin ihrer an Demenz erkrankten Schwester bestellt wird, entdeckt sie, dass auf den Konten und im Safe bei der Raiffeisenbank Zwettl „einiges nicht stimmt“. Rund 800.000 Euro und Goldmünzen sind verschwunden. Frau W. engagiert einen Anwalt und erstattet Anzeige. Nach einem langen Verfahren gibt es nun ein rechtskräftiges Urteil: Ein Mitarbeiter der Bank wurde schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haftstrafe verurteilt. Doch wo ist das Geld? Wird die Familie den Schaden ersetzt bekommen und wer ist dafür zuständig?

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright