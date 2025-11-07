„Das Gespräch“ zum Thema „Notfall Spital: Sind wir noch gut versorgt?“

Wien (OTS) -

Abgewiesene Patientinnen und Patienten, überfüllte Ambulanzen – und das in einem Land mit mehr als 250 Krankenhäusern. Der Tod einer Notfallpatientin in Oberösterreich und weitere Fälle werfen mitten in den laufenden Reformverhandlungen zwischen Bund und Ländern eine brisante Frage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung überhaupt noch? Bleiben Patientinnen und Patienten zwischen zersplitterten Zuständigkeiten auf der Strecke? Soll jede Region ihr eigenes Krankenhaus behalten oder braucht es trotz des Widerstands gegen Spitalszusammenlegungen, wie aktuell in der Steiermark und in Vorarlberg, noch umfassendere Reformen? Das österreichische Gesundheitssystem steht an einem Scheideweg. Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 9. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:



Karlheinz Kornhäusl

Gesundheitslandesrat Steiermark, ÖVP



Andreas Huss

Obmann Österreichische Gesundheitskasse ÖGK



Andrea Kdolsky

ehem. Gesundheitsministerin



Erich Schaflinger

Ärztlicher Direktor LKH Hochsteiermark