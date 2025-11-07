Götze/Grüne: „WKO predigt Sparsamkeit und gönnt sich selbst Gehaltserhöhungen – spüren die sich eigentlich noch?“

Wien (OTS) -

„Tag für Tag richtet die Wirtschaftskammer den Arbeitnehmer:innen in Österreich aus, sie müssten den Gürtel enger schnallen und auf hohe Lohnforderungen verzichten. Gleichzeitig gönnt sich die WKO selber satte Gehaltserhöhungen. Spüren die sich eigentlich noch?“, meint Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

„Wer Sparsamkeit bei allen anderen einfordert, von dem würde man erwarten, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Was Multi-Verdiener Mahrer und die WKO da machen, ist aber genau das Gegenteil und schadet dem ohnehin angekratzten Ruf der Kammer in der Öffentlichkeit“, sagt Götze und fordert bei den Rücklagen der Wirtschaftskammer ein Umdenken.

„Die Wirtschaftskammer sitzt immer noch auf Milliardenrücklagen. Anstatt diese endlich aufzulösen und ihre Mitglieder durch eine Senkung der Kammerumlagen zu entlasten, verwendet die WKO diese Mittel weiter für sich selbst. Das ist nicht vertretbar, weder wirtschaftlich noch moralisch. Gerade in Zeiten, in denen viele Unternehmen und Beschäftigte mit steigenden Kosten kämpfen, wäre Verantwortungsbewusstsein bei der WKO gefragt und keine Selbstbedienungsmentalität“, betont Götze.