FHK freut sich über positive Signale und starke Unterstützung ihrer Forderung nach einer Promotionsmöglichkeit für FH/HAW

Österreich braucht dringend diese Stärkung des heimischen Wissenschaftsstandorts durch Promotionsmöglichkeit für den FH/HAW-Sektor.

Wien (OTS) - 

Forschung und Innovation für das eigene Land nutzbar zu machen

Die FHK bedankt sich für den starken Vorstoß und die Unterstützung zur Einführung des Doktorats an Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (FH/HAW), so wie dies kürzlich auch aus den zwei bildungs- und forschungsstarken Bundesländern NÖ und Vorarlberg eingefordert wurde. Die Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner und Markus Wallner haben sich mit einer Pressemeldung und einem entsprechenden Schreiben an Frau BM Eva-Maria Holzleitner gewandt (siehe Berichterstattung auf ORF.at).

„Wir freuen uns sehr über die positiven Signale und unterstützen eine rasche Umsetzung dieser notwendigen Entwicklung für den Gesamtsektor. Die Einführung des Doktorats an HAW/FH ist nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern für Österreich ein einfacher, schneller und sicherer Weg, die Karrierechancen für Forschende zu erweitern und die Österreichische Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Anwendungsorientiertes Wissen und Innovationen im Land zu halten, muss uns allen ein Anliegen sein, zumal dies ja in anderen Ländern bereits Gang und gäbe ist“ betont FHK-Präsidentin Ulrike Prommer.

Alles ist bereit, es fehlt nur die rasche Umsetzung durch das Ministerium

Alle FH/HAW betreiben erfolgreich Angewandte Forschung und leisten einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Ö. Wirtschaft.

K. Koleznik, FHK-Generalsekretär, sieht die Forderungen aus Vorarlberg und NÖ stellvertretend für viele andere Akteure und den gesamten FH/HAW-Sektor, die sich schon lange dafür einsetzen. „Diese haben hier einen schönen Rahmen für ganz Österreich aufgespannt, den man nur noch mit einer rechtlichen Grundlage befüllen muss“, zeichnet er sein Bild von der aktuellen Situation: „Einfacher geht es nicht mehr“.

Von der Erfahrung über die Infrastruktur bis hin zu konkreten Umsetzungsvorschlägen ist an den FH/HAW alles bereit. Jetzt gilt es, keine Zeit und Ressourcen mehr zu verlieren!

Rückfragen & Kontakt

Fachhochschul-Konferenz (FHK)
Mag. Kurt Koleznik
Telefon: 0664/4244294
E-Mail: kurt.koleznik@fhk.ac.at

