Neue mobile Kundenservicestelle von „baba – die Bestpreisbestattung“ in der Seestadt eröffnet

Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher des 22. Bezirks, und Jürgen Sild, Geschäftsführer von „baba – die Bestpreisbestattung“, eröffneten gemeinsam die neue mobile Kundenservicestelle.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (li.) und Jürgen Sild (re.), Geschäftsführer von „baba – die Bestpreisbestattung“, bei der Eröffnung der mobilen Kundenservicestelle in der Seestadt.
Wien (OTS) - 

Mit dem neuen mobilen Standort setzt „baba – die Bestpreisbestattung“ einen weiteren Schritt in Richtung bürgernahe Betreuung und leichte Erreichbarkeit. Kund*innen können sich hier persönlich zu allen Fragen rund um Vorsorge und Bestattung informieren und beraten lassen.

„In der stetig wachsenden Seestadt ist es ein starkes Zeichen, wenn Unternehmen wie baba direkt zu den Menschen kommen und ihr Service dort anbieten, wo es gebraucht wird“, betonte Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy bei der Eröffnung der Filiale. Für Jürgen Sild ist es wichtig, „dass Menschen in sensiblen Lebenssituationen unkompliziert und persönlich Unterstützung bekommen, ohne lange Wege und mit einem offenen Ohr für alle Anliegen“.

„baba – die Bestpreisbestattung“ in der Seestadt ist montags, dienstags und mittwochs von 8:00 bis 15:00 Uhr, donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist „baba – die Bestpreisbestattung“ rund um die Uhr telefonisch kostenlos unter 0800 500 610 erreichbar oder per E-Mail an servus@baba.wien.

Alle Infos finden sich auf der Website www.baba.wien

Rückfragen & Kontakt

Mag. Bernhard Salzer
Kommunikation I Pressesprecher
Bestattung Wien GmbH
Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 88488 193
E-Mail: bernhard.salzer@bestattungwien.at
www.bestattungwien.at

