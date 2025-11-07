IV: Mehr Effizienz im Gesundheitssystem durch zentrale bundesweite Steuerung

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) spricht sich für eine Bündelung der Gesundheitskompetenzen auf Bundesebene aus. „Eine Zusammenführung der Gesundheitskompetenzen auf Bundesebene kann die Effizienz und Versorgungsqualität erhöhen, während die zersplitterten Zuständigkeiten derzeit zu Doppelstrukturen, Versorgungsunterschieden und ineffizientem Mitteleinsatz führen“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer anlässlich der heutigen Sitzung zur Reformpartnerschaft Gesundheit. Auch die im Regierungsprogramm vorgesehene Optimierung der Versorgung durch klare, verbindliche und qualitätsgesicherte Versorgungspfade nach bundeseinheitlichen Standards muss rasch umgesetzt werden.

Es braucht eine zentrale bundesweite Steuerung der Planung, Finanzierung und Qualitätskontrolle, um einheitliche Standards, eine gerechte Versorgung und nachhaltige Finanzierung zu gewährleisten. „Denn jede ineffiziente Parallelstruktur kostet doppelt – finanziell und in der Versorgung“, so Neumayer.