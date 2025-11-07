  • 07.11.2025, 11:01:05
FPÖ-Antauer: „Wien wirft fleißige Landsleute rechtswidrig aus Spitälern“

Rotem Wien sind arbeitslose Asylanten wichtiger als arbeitende Niederösterreicher

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Wiener SPÖ arbeitet gegen die eigenen Landsleute, indem sie fleißige Niederösterreicher und Österreicher aus den Spitälern aussperrt, während eine wachsende Zahl an Asylanten eine All-Inclusive-Versorgung genießen darf. Nur: Das Vorgehen von Wien ist rechtswidrig“, kommentiert FPÖ Landesrat Martin Antauer ein von der NÖGUS in Auftrag gegebenes “Gastpatienten”-Gutachten zweier renommierter Universitätsprofessoren.

„Es ist grotesk und in Wahrheit ein Verrat am österreichischen Staatsbürger, dass zum Beispiel ein in Wien arbeitender Niederösterreicher oder Burgenländer bei der Gesundheitsversorgung in Wien schlechter gestellt ist, als ein in Wien aufhältiger Asylwerber, der nie einen Cent in unser System einzahlt“, stellt Antauer klar und fordert Wien auf, die Zwei-Klassen-Medizin unter den eigenen Landsleute zu beenden.

