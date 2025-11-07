  • 07.11.2025, 10:39:32
Schallmeiner/Grüne zu „Gesundheitsgipfel“: Gesundheit gehört in Bundeshand

Symbolpolitik der Systempartner gefährdet die Versorgungssicherheit im ganzen Land

Wien (OTS) - 

„Der groß angekündigte Gesundheitsgipfel ist nichts weiter als ein längst geplantes Treffen, bei dem nicht einmal alle Verantwortlichen dabei sind. Das ist reine Symbolpolitik statt echtem Krisenmanagement. Gesundheitsministerin Korinna Schumann und die Landeshauptleute scheinen den Ernst der Versorgungslage noch immer nicht erkannt zu haben. Wenn Bund und Länder weiter zögern, gefährden sie die Gesundheitsversorgung aller Menschen in Österreich“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, zum heutigen Treffen, das die Gesundheitsministerin angekündigt hat.

„Neun Bundesländer mit neun unterschiedlichen Gesundheitssystemen – das ist ineffizient, teuer und ungerecht. Dieses System ist aus der Zeit gefallen und versagt auf ganzer Linie. Nur mit einer zentralen Steuerung und Finanzierung aus einer Hand können wir sicherstellen, dass Österreich nie wieder in eine derart dramatische Versorgungskrise schlittert“, betont Schallmeiner.

„Wir brauchen jetzt ein gemeinsames Handeln aller Systempartner – und den Mut, alte Machtspielchen zu beenden. Die Länder müssen aufhören, auf dem Rücken der Patient:innen Kleinstaaterei zu betreiben. Gesundheit gehört in Bundeshand – für eine faire, moderne und funktionierende Versorgung in ganz Österreich, egal in welchem Bundesland man lebt. Gesundheitsversorgung ist ein Grundrecht – kein Glücksfall“, hält Schallmeiner fest.

