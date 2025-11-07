Von Apfelbaum bis Piraten-Box: Wellpappe zeigt, was in ihr steckt.

Wien (OTS) -

Sollen Waren sicher und effizient transportiert werden, ist Wellpappe in Österreich die bevorzugte Verpackung. Ob Milch, Chips oder Solarpaneele: Verpackungen aus Wellpappe lassen sich maßgeschneidert auf jedes Produkt abstimmen. Bereits zum elften Mal würdigte das Forum Wellpappe Austria die Innovationskraft einer Branche, die beweist: Wellpappe kann schützen, überraschen, verkaufen, und sogar spielen.

Über 41 Einreichungen waren in das Rennen um die begehrten Wellpappe Austria Awards 2025 gegangen. Nach eingehender Prüfung nominierte die unabhängige Fachjury 18 herausragende Innovationen und kürte die sieben Gewinner. Die Auszeichnungen wurden in den Kategorien kreativ, konstruktiv, Point of Sale, Displays, nachhaltig und Nachwuchs vergeben, ergänzt um einen Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung. Gewinner und Nominierte sind berechtigt, zu den Worldstars, dem wichtigsten internationalen Verpackungspreis, einzureichen.

Wellpappe-Champions mit Wellenlänge

„ Unsere Wellpappe-Champions zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie vielseitig und zukunftsfähig unsere Verpackungskonzepte sind “, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. „ Verpackungen aus Wellpappe lassen sich maßgeschneidert auf das Produkt abstimmen und vermeiden Leerraum. Das spart Platz in den Lieferketten, schützt die Ware zuverlässig und kann so zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen. Von der leichten Versandverpackung bis zum nachhaltigen Display: Wellpappe verbindet Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein auf einzigartige Weise. “

Die Verleihung fand wieder in stimmungsvoller Atmosphäre im CasaNova Vienna statt. Für Unterhaltung sorgte Sängerin und Kabarettistin Eva Maria Marold.

Die Gewinner 2025 im Überblick

Kategorie Kreativ

Versandverpackung für drei Flaschengrößen, eingereicht von DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf, für Privatbrauerei Hirt. Die clevere E-Commerce-Lösung, die Flaschen in drei Größen sicher ans Ziel bringt.

Kategorie Konstruktiv

Versandverpackung für BIOCAT KS-C, eingereicht von Rondo Ganahl AG, Frastanz, für WATERCryst Wassertechnik. Der perfekte Maßanzug aus Wellpappe, robust, nachhaltig und durchdacht.

Kategorie Point of Sale

Alpenmilch 6er-Pack, eingereicht von Dunapack Packaging, Strasswalchen, für Milchwerke Berchtesgadener Land. Funktional, 100 Prozent recyclingfähig und mit ergonomischem Griff.

Kategorie Displays

Bad Apple Display, eingereicht von Margarethner Verpackungsgesellschaft m.b.H. für Asian Sourcing Link (Coca-Cola). Ein Apfelbaum aus Wellpappe als echter Verkaufs-Booster am P.O.S.

Kategorie Nachhaltig

Verpackung für StablePak®, eingereicht von Dunapack Packaging, Wien. Ein revolutionäres Faltkonzept: Eine Verpackung, vier Größen, weniger Material.

Kategorie Nachwuchs

PucknPack, eingereicht von Rondo Ganahl AG, Frastanz. Das Spiel aus Wellpappe, entwickelt von Lehrling Jannis Leiter.

Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung

Milch-Tray, eingereicht von Dunapack Packaging, Strasswalchen. Scharf im Druck, stark im Klimaschutz. Das ist brillante Optik mit weniger CO₂.

Danke an die Sponsoren

Der Wellpappe Austria Award wurde auch heuer von namhaften Kategorie-Sponsoren unterstützt: ARA – Altstoff Recycling Austria, BOBST, Chespa, Doneck Euroflex, Hamburger Containerboard, Koenig & Bauer, sowie Smurfit Westrock Nettingsdorf. Ein weiterer Dank geht an die Partner-Sponsoren: Apex international, Billerud, Fosber, Göpfert, Heinerich Flexoklischee, Metsä Board, Minda, Mondi und Sappi.

Das Forum Wellpappe Austria vertritt die österreichische Wellpappe-Industrie und ist Sprachrohr gegenüber Handel, Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Die Mitgliedsfirmen sind DONAUWELL Wellpappe Verpackungsgesellschaft m.b.H., Margarethner Verpackungsgesellschaft m.b.H, Mondi Grünburg GmbH, Mosburger GmbH (Standorte: Wien und Straßwalchen), Rondo Ganahl Aktiengesellschaft (Standorte: Frastanz und St. Ruprecht), Steirerpack GmbH und Wellpappenfabrik TEWA GmbH. www.wellpappe.at

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie